VIDEO. Uitslaande brand legt zolderkamer volledig in de as in Gildestraat Kristof Pieters

22 juni 2019

13u22 11 Kruibeke In de Gildestraat in Kruibeke heeft zaterdagvoormiddag een zware brand gewoed. Het vuur ontstond op de zolder van de woning en nam razendsnel uitbreiding. De bewoner bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock.

Het vuur werd om 10.40 uur opgemerkt door de bewoonster van een appartement in de achterliggende Kerkenhoekstraat. “Ik stond op mijn terras en zag plots rook uit de openstaande veluxraam komen”, getuigt ze. “Eerst dacht ik dat het damp van een douche was, maar toen ik nog geen minuut later opnieuw keek, was die lichte damp veranderd in dikke, grijze rook. Ik heb dan onmiddellijk de brandweer verwittigd.”

Die was zeer snel ter plaatse, want er waren heel wat brandweerlui in de brandweerkazerne aanwezig om voorbereidingen te treffen voor de opendeurdag die zondagnamiddag plaatsvindt. Al na 3 minuten arriveerden de eerste ploegen, maar ondertussen was de brand al uitslaand. De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat er flink wat materiaal gestockeerd lag in de zolderkamer.

Het vuur had zich ook verspreid via de dakisolatie waardoor het even duurde vooraleer de brand volledig onder controle was. De slaapkamer op de zolder brandde volledig uit en ook het dak raakte zwaar beschadigd. De rest van de woning liep grote waterschade op. Het huis werd dan ook voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Op het moment dat de brand uitbrak, was de zoon des huizes alleen thuis met zijn hond. Hij had nog niet door dat er brand woedde op de zolder. Pas toen buren luid op zijn deur kwamen kloppen, merkte hij dat er iets niet pluis was. De man kon de woning nog veilig verlaten, maar hij verkeerde wel in shock. Hij werd opgevangen door buurtbewoners en ambulanciers. Ook de bewoners van de twee aanpalende woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. Zij konden tijdelijk bij overburen terecht.

De oorzaak van de brand ligt naar alle waarschijnlijkheid aan een kortsluiting of ander defect aan een laptop.