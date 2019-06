VIDEO. Dronken bestuurder crasht met Porsche in gracht Kristof Pieters

09u21 0 Kruibeke Een Porsche is voorbije nacht in de gracht beland in de Heirstraat in Bazel. De bestuurder verloor de controle in een flauwe bocht en kwam naast de rijbaan terecht. De chauffeur bleek zwaar onder invloed.

Het ongeval gebeurde in de Heirstraat (N485), de verbindingsweg tussen Steendorp en de E17. De bestuurder van een Porsche week in een flauwe bocht af van de rijbaan, belandde in de gracht naast de weg en crashte tegen een betonnen duiker. De chauffeur was dronken en raakte niet meer op eigen kracht uit de wagen. Het was een passant die de Porsche in de gracht zag zitten en de hulpdiensten verwittigde. Die waren snel ter plaatse en hielpen de bestuurder uit zijn zwaar beschadigde voertuig.

Hoe lang de man al in de wagen zat, was niet duidelijk. Op de plaats van het ongeval is geen straatverlichting en door het late uur was er maar weinig verkeer. De man slaagde er ter plaatse niet in om een ademtest af te leggen. Omdat hij bij het ongeval lichte verwondingen opliep, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. De politie ging mee om daar een bloedafname te laten uitvoeren door een arts.