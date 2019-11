Vertellingen en taarten ten voordele van sociale moestuin Vasse Kweek Kristof Pieters

07 november 2019

18u22 0 Kruibeke De sociale moestuin Vasse Kweek kan op heel wat solidariteit rekenen tijdens de Warmste Week. Met een elektrisch treintje kan je op zaterdag 7 december twee uur lang door de polder rijden terwijl er onderweg verhalen verteld worden. Eén van de vertellers is acteur Hubert Damen. Er worden ook zelfgemaakte taarten aan de man gebracht.

Vasse Kweek is een sociale moestuin waar een tiental jongeren met een verstandelijke beperking aan de slag zijn. Ze verkopen hun producten elke week op de boerenmarkt. Nicky Van Laeken is blij dat er tijdens de Warmste Week verschillende acties op touw worden gezet om geld in het laatje te brengen. “Dit gaat naar de algemene werking en meer specifiek willen we binnenkort investeren in enkele tunnelserres. Ook de aanleg van petanquebanen staat nog op ons verlanglijstje.”

Toon Pauwels zal met zijn elektrisch fluistertreintje op zaterdag 7 december het evenement ‘Laat je in vervoering brengen’ ondersteunen. Er zijn ritten om 12, 13, 14, 15 en 16 uur. “We gaan met lokale vertellers op pad en onderweg worden er twee verhalen gebracht”, legt hij uit. “Het is een parcours van twee uur en de rit eindigt bij Vasse Kweek waar er koffie en gebak is en een gelegenheid tot rondleiding.” Als vertellers engageren zich onder meer Mr Zee, Danielle Negri en ook acteur Hubert Damen (Witse). “Maar we zeggen niet op voorhand welke vertellers op welk treintje gaan zitten. Dat moet een verrassing blijven.”

Wie wil meerijden, moet snel zijn. Een rit kost 20 euro per persoon, kinderen onder de twaalf jaar betalen 10 euro. Inschrijven kan via toon@ontdekkruibeke.nu. In elk treintje kunnen 25 passagiers mee. In totaal zal het evenement dus zeker 2.500 euro opbrengen.

Er worden ook ambachtelijk gemaakt taarten aan de man gebracht. Die zijn goed voor tien tot twaalf personen en kosten 30 euro per stuk. Bestellen kan tot 18 december via de vassekweek@gmail.com of 03/899.05.14.

Ook KWB schenkt een deel van haar jaarlijkse mosselfestival aan Vasse Kweek. Per inschrijving wordt 1 euro geschonken. Het mosselfestival gaat door op zondag 24 november in de Clara Hamendtzaal in Rupelmonde. Inschrijven voor 20 november via erick-60-smet@telenet.be