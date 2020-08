Versoepeling voor mondmaskerdracht: “Alleen dragen als er risico op besmetting is” Kristof Pieters

14 augustus 2020

13u15 0 Kruibeke Het sluitingsuur voor de horeca was al terug van 23 naar 1 uur gebracht en nu is er in Kruibeke ook een versoepeling doorgevoerd van de mondmaskerplicht. Het dragen is alleen nog verplicht als er een reëel risico op besmetting is.

“Het op zak hebben van een mondmasker is verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar, maar het gebruik ervan is nu alleen nog nodig wanneer men in een situatie komt waar er besmettingsgevaar is”, legt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) uit. “Toegang tot onze mooie Polders van Kruibeke is dus opnieuw toegestaan zonder mondmasker zolang men alleen of met de mensen uit debubbel wandelt. Van zodra men de afstandsregels niet meer kan respecteren, is het mondmasker uiteraard verplicht.”

Opening voor evenementen

Er is ook een versoepeling voor evenementen. Het verbod blijft behouden tot het einde van het jaar, maar er is nu wel een opening gemaakt voor culturele evenementen die volledig coronaveilig georganiseerd kunnen worden. Er zal wel tekens goedkeuring moeten gevraagd worden via het gemeentelijk evenementenoverleg.

Oppositiepartij Samen Voor Kruibeke reageert tevreden. Zij vond de maatregelen iets te streng, vooral ten opzichte van de omliggende gemeenten, en had intussen een poll georganiseerd op sociale media.

Oproep tot verantwoord gedrag

Burgemeester Van Laere roept burgers wel op om verantwoord om te springen met de versoepelingen, vooral met het sluitingsuur voor de horeca. “Houd uw alcoholgebruik binnen de perken”, adviseert hij. “We weten allemaal dat alcohol de nodige remmingen wegneemt, waardoor de opgelegde coronamaatregelen vaak met de voeten worden getreden. Ter ondersteuning van onze lokale horeca werden de terrassen uitgebreid op verschillende plaatsen. Dat brengt soms overlast mee voor de omwonenden. Laat ons dat zoveel mogelijk vermijden en toon het nodige respect voor de buren.”