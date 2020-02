Verkoop van openbare verlichting zorgt voor versnelde omschakeling naar ledverlichting Kristof Pieters

24 februari 2020

14u57 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke heeft haar openbare verlichting verkocht aan Fluvius. Die legt hiervoor iets meer dan een miljoen euro op tafel. Een kwart daarvan krijgt de gemeente cash, de rest in aandelen.

“Het grote voordeel is dat we op deze manier veel sneller kunnen omschakelen naar ledverlichting”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Al veel gemeenten zijn daarom op dit voorstel ingegaan. Tegen 2030 zouden alle armaturen moeten vervangen zijn door ledverlichting, wat een flinke energiebesparing met zich meebrengt. Als we de verlichting niet zouden verkopen, zouden we aan het huidige tempo tegen 2030 pas in de helft zitten.”