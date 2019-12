Verkeersellende op E17 door kop-staartaanrijding, Lantis volop bezig met installatie van filestaartbeveiliging Kristof Pieters

19 december 2019

14u25 24 Kruibeke/Beveren Het verkeer op de E17 richting Antwerpen heeft donderdag een tijdlang zware hinder ondervonden door een ongeval tussen twee vrachtwagens en een personenwagen in de staart van de file. Daarbij viel één gewonde. Uitgerekend deze week is de plaatsing gestart van de filestaartbeveiliging. Langsheen de E17 en E34 komen in totaal 19 tekstkarren die chauffeurs moeten waarschuwen als ze de staart van de file bereiken.

Het ongeval gebeurde rond 10.50 uur tussen de afrit Haasdonk/Bazel en het parkeerterrein in Kruibeke. De bestuurder van een Franse vrachtwagen merkte de filestaart te laat op. Hij voerde nog een uitwijkmanoeuvre uit door bruusk naar links uit te wijken, maar daardoor ramde hij de auto die naast hem op de middenrijstrook reed. De twee inzittenden bleven ongedeerd. De bestuurder van de vrachtwagen die achteraan werd aangereden raakte wel gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer kon gedurende een uur enkel over de linkerrijstrook passeren, wat al snel voor een lange file zorgde met een wachttijd die hoog opliep.

19 tekstkarren

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, is uitgerekend deze week gestart met de plaatsing van filestaartbeveiliging op zowel de E17 als de E34. “In totaal gaat het om 19 tekstkarren die zowel in de middenberm als op de pechstroken langs beide snelwegen worden geplaatst in de rijrichting van Antwerpen”, zegt woordvoerster Annik Dirkx. “Vrijdag zullen de verschillende displays geprogrammeerd worden en vanaf maandag zou alles operationeel moeten zijn.”

De installatie van de filestaartbeveiliging is nodig want vanaf de zomer van 2020 zullen de Oosterweelwerken op kruissnelheid zitten. De kans op files zal dan ook toenemen. De bestaande portieken boven de snelweg geven enkel de maximumsnelheid en bovendien staan deze op de E17 pas voorbij de afrit Haasdonk en op de E34 vanaf Zwijndrecht terwijl de files vaak veel vroeger starten. Op de E17 komt de filestaartbeveiliging vanaf Sint-Niklaas. Op de E34 zullen de eerste tekstkarren vanaf Sint-Gillis-Waas te zien zijn.

Waarschuwingsboodschap

Het systeem werkt met verschillende kleine verkeersdetectiecamera’s. Wanneer deze vertraagd of stilstaand verkeer detecteren, sturen ze deze informatie realtime door naar een server. Deze server stuurt vervolgens een waarschuwingsboodschap naar de dynamische borden. Zo kunnen chauffeurs tijdig zien of er file is en wat de afstand is tot de staart van de file.

“We hopen dat met deze investeringen het risico op zware aanrijdingen in de filestaart sterk zal afnemen”, zegt Annik Dirkx nog. “We hebben met de leverancier een contract afgesloten voor één jaar maar indien nodig kan dit verlengd worden.”