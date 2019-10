Vergunning voor verbouwing Duc d’O ondanks negatief advies eigen dienst stedenbouw: “Verkeersdrukte in omgeving zal niet toenemen” Kristof Pieters

14u27 3 Kruibeke Het college heeft een omgevingsvergunning afgeleverd aan de firma Hertsens voor verbouwingswerken aan de vroegere chocoladefabriek Duc d’O. Er komt een kleinschalige bedrijvenpark en ook het nieuwe gemeentehuis zal op deze site gerealiseerd worden. Nota bene de eigen dienst stedenbouw gaf wel een negatief advies omwille van de zonevreemde parking en de druk op de omgeving. Volgens het college wordt er geen mobiliteitsprobleem verwacht.

Het Kruibeeks gemeentebestuur wil alle diensten van zowel de gemeente als het Sociaal Huis volgend jaar verhuizen naar de kantoren van het voormalige chocoladebedrijf Duc d’O. Er wordt ook een groot magazijn aangekocht voor de technische dienst. De verkoopakte zal binnenkort worden verleden. De hele site is nu eigendom van de firma Hertsens. Die wil de resterende fabrieksgebouwen omvormen tot een kleinschalig bedrijvenpark. Het college leverde voor de verbouwingswerken een omgevingsvergunning af. Opvallend was wel dat de eigen dienst stedenbouw een negatief advies gaf, onder meer omdat de parking zonevreemd is gelegen, maar vooral omdat de vrees bestaat dat de druk op de omgeving zal toenemen.

Bushalte vlakbij

In de gemeenteraad vroeg oppositiepartij SamenVoorKruibeke naar de motivatie van het college om dit advies naast zich neer te leggen. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zal de verkeersdrukte in de omgeving niet verhogen. “Het is hier steeds een industriële site geweest en het kantoorgebouw stond hier vroeger ook. Eigenlijk verandert er dus niets. De inrichting tot gemeentehuis zal eveneens niet tot meer druk leiden. Er is trouwens een perfecte fietsontsluiting via Trammelant aan de achterzijde en een bushalte vlak voor de deur.” Het college wijst er ook op dat elk bedrijf dat zich in het park gaat vestigen sowieso nog een aparte vergunning zal moeten aanvragen.

De zonevreemde parking naast het bedrijf zal geregulariseerd worden. “We hebben die parking nodig”, legt Van Laere uit. “Niet enkel voor het personeel en de bezoekers van het gemeentehuis en de aanwezige bedrijven, maar ook als ontsluiting van de Polders van Kruibeke en het nog in te richten speelbos met eventuele hondenlosloopzone. Deze parking zal een belangrijke rol vervullen in de toekomstige verdere ontwikkeling van het hele gebied en kan voor wieler- en wandeltoeristen een ideale uitvalsbasis vormen.”

Fuiven en evenementen

Delegaties van de verschillende adviesraden kregen maandagavond een rondleiding op de site. Die zal namelijk ook voor verenigingen heel wat potentieel bieden. De technische dienst krijgt een loods van maar liefst vierduizend vierkante meter, dubbel zoveel als nu. Die telt twee verdiepingen en de half ondergrondse etage leent zich ook voor de organisatie van evenementen of fuiven. Zonder vergunning kan dat maximaal twaalf keer per jaar.

De politie krijgt de kelderverdieping onder het kantoorgebouw ter beschikking voor het parkeren van interventiewagens en zal in het complex een aparte ingang hebben. Het personeel van gemeente en Sociaal Huis zal eveneens over een zee van ruimte beschikken. “Er moeten nog wel wat verbouwingswerken gebeuren, maar de kantoren zijn quasi instapklaar”, toont Van Laere. “In grote lijnen hebben we al een verdeling gemaakt van de verschillende burelen en lokalen. Zodra de verkoop definitief is, gaan we alles verder uitwerken.”