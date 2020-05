Verenigingen slaan handen in elkaar voor het maken van mondmaskers: “De voorkeur van jongeren gaat naar donkere kleuren” Kristof Pieters

04 mei 2020

16u37 0 Kruibeke In zaal Ons Huis hebben zich maandag meer dan 35 vrijwilligers aangeboden om mondmaskers te naaien en stikken. De eerste 300 worden gratis uitgedeeld aan kansarme gezinnen in de gemeente. De rest zal vanaf zaterdag te koop worden aangeboden voor vier euro per stuk. De opbrengst gaat naar de werking van het Fonds 9150.

Het gaat om een initiatief van verschillende verenigingen zoals Femma, Kruibeke Solidair en het Fonds 9150. “Er is een schaarste aan mondmaskers en de verplichting om ze te dragen op het openbaar vervoer. Daardoor kregen we de laatste tijd veel vraag naar maskers”, zegt Geert Magerman van het Fonds 9150. Hij deed een oproep op sociale media naar helpende handen en Femma sprong meteen op de kar. “We liepen zelf al met gelijkaardige plannen rond”, klinkt het bij de vrouwenbeweging.

Vrijwilligers

De hele operatie werd op amper drie dagen tijd in gang gestoken. Maandag konden alle vrijwilligers langskomen in zaal Ons Huis om een pakket stof af te halen met bijgevoegd een kleine handleiding. “De parochie heeft deze zaal en ook de kerken aangeboden aan verenigingen die mondmaskers willen maken”, legt Pia De Monie van Femma uit. “Omdat veel leden ouder zijn dan zestig hebben we besloten om geen gezamenlijke naai- en stikacties te organiseren. Mensen doen het liever op eigen houtje thuis. We gebruiken de zaal Ons Huis wel als uitvalsbasis en hier worden ook alle stoffen in reepjes geknipt. Het vraag wel wat creativiteit om alle benodigdheden bijeen te krijgen. Stoffen zijn amper nog te vinden en elastiek is helemaal niet meer te krijgen. Als alternatief hebben we oude t-shirts verknipt. Die rekken net voldoende om ze te gebruiken om een mondmasker vast te maken achter de oren.”

In totaal zijn er momenteel al 35 vrijwilligers aan de slag gegaan. “We hopen tegen zaterdag een duizendtal mondmaskers klaar te hebben”, vult Geert Magerman aan. “De eerste 300 gaan we gratis bedelen onder kansarme gezinnen. Ook de vrijwilligers van Kruibeke Solidair, die voedselpakketten rondbrengen, krijgen elk een mondmasker. De overige gaan we verkopen aan vier euro stuk. Veel verdienen we er niet aan want de stof kost ons 2 euro. De rest van de opbrengst gaat naar de werking van het Fonds 9150.”

Veel interesse

De interesse is alleszins groot want veel mensen hebben nog altijd geen mondmasker in huis. “De regering ging een exemplaar bezorgen en ook de gemeente heeft er aangekocht maar het is nog maar de vraag wanneer die geleverd gaan worden”, vervolgt Geert. “Men adviseert de bevolking daarom zelf een mondmasker te maken maar niet iedereen is hierin even bedreven. Met dit initiatief zorgen we voor een oplossing. De eerste partij mondmaskers zal klaar zijn tegen zaterdagochtend.”

Uiteraard worden hierbij alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen. “Alle mondmaskers worden eerst gestoomd en daarna verpakt zodat er zeker geen besmetting kan gebeuren”, verzekert De Monie. “We hebben vooral donkere kleuren gekozen omdat jongeren ze ook moeten dragen. Er is al een kleine peiling gebeurd onder onze eigen kinderen en kleinkinderen. Een mondmasker willen ze wel dragen maar liefst niet met een bloemetjesmotief”, klinkt het lachend.

Een exemplaar bestellen kan via geert.magerman@telenet.be.