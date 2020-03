Velen genieten van lenteweer maar hou ook buiten voldoende afstand! Kristof Pieters

21 maart 2020

18u40 0 Waasland Het is officieel lente en het zachte weer deed zaterdag heel wat mensen uit hun kot komen. Onder meer in de Polders van Kruibeke waren er heel wat fietsers en wandelaars op de been. Het gemeentebestuur liet op alle straatmeubilair wel waarschuwingsborden plaatsen om ook buiten voldoende afstand te houden.

De politie was zaterdag ook aanwezig om een oogje in het zeil te houden. In Kruibeke reed een patrouillewagen over het jaagpad om mensen terecht te wijzen als ze zich niet aan de coronarichtlijnen hielden. Experts moedigen mensen aan om zeker te bewegen en een frisse neus te halen maar doe dit zeker niet in groepsverband.

Aan de grens in onze regio was de politie ook opvallend aanwezig. Dat was onder meer het geval in het grensdorp Koewacht. Al het doorgaand verkeer werd in beide richtingen tegengehouden. Op de foto gaan met de ordehandhavers mocht gelukkig wel nog.

