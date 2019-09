Veilig achter het stuur? Raamaffiches van Control Cruisers zeggen ‘dankjewel’ Kristof Pieters

18 september 2019

12u26 1 Kruibeke Het gemeentebestuur van Kruibeke neemt deel aan de campagne van Control Cruisers en verdeelt raamaffiches om positief rijgedrag in de straat aan te moedigen.

Brokkenpiloten, zondagsrijders, Johnny’s… chauffeurs die de straten onveilig maken door hun overdreven snelheid. Ook Kruibeke blijft er helaas niet van gespaard. Maar wat met mensen die zich wél aan de snelheidslimiet houden? Zij krijgen nu een eigen term: de Control Cruiser. De nieuwe, positieve term kwam er na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de grote meerderheid van de chauffeurs bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben. Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken.

Wie positief rijgedrag in zijn of haar straat wil aanmoedigen, kan via controlcruiser@kruibeke.be een eigen raambord aanvragen.