Veerdienst Kruibeke-Hoboken weekend onderbroken door werken aan ponton Kristof Pieters

21 september 2020

12u28 0 Kruibeke Door werken aan het ponton in Hoboken, zal de veerdienst Kruibeke-Hoboken op zaterdag 26 en zondag 27 september niet beschikbaar zijn.

De toegangsbrug en het vlotponton van de veersteiger in Hoboken worden vervangen. Dit gebeurt in opdracht van De Vlaamse Waterweg. De werken worden uitgevoerd door de firma’s De Brandt en Herbosch-Kiere van zaterdag 26 september tot en met zondag 27 september.

De veerdienst Hoboken-Kruibeke zal voor de duur van de werken niet beschikbaar zijn. De veerdienst Bazel-Hemiksem blijft wel in dienst. Ook De Waterbus zal nog altijd aanmeren aan de veersteiger in Kruibeke maar er is dan wel geen verdere aansluiting richting Hoboken.

Voorafgaand zal de aannemer alvast enkele voorbereidende werken uitvoeren. Deze zullen echter geen hinder opleveren voor de veergebruikers.