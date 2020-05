Veel kritiek op besproeien van voetbalveld KOFC Rupelmonde: “Tijdens waterschaarste beter alternatieven zoeken” Kristof Pieters

27 mei 2020

16u33 1 Rupelmonde De gemeente krijgt heel wat kritiek op het besproeien van een voetbalterrein van KOFC Rupelmonde. Volgens buurtbewoners neemt hierdoor de druk af op het leidingwater. Bovendien wordt iedereen opgeroepen om spaarzaam te zijn met drinkwater. Schepen Caroline Vermeulen (N-VA) begrijpt het ongenoegen. “Maar het gaat hier om een pas ingezaaid grasveld en zonder bewatering komt de start van het nieuwe seizoen in het gedrang.”

Voor het besproeien van de voetbalvelden van KOFC Rupelmonde wordt al wekenlang leidingwater afgetapt van een hydrant in de Veldstraat. Heel wat bewoners vinden dat de gemeente een verkeerd voorbeeld geeft. Bovendien doet het gemeentebestuur uitgerekend nu een oproep om spaarzaam om te springen met water. “Als de vraag naar leidingwater nog verder toeneemt, is het niet uitgesloten dat er zich bevoorradingsproblemen kunnen voordoen”, klinkt het. “Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.”

Die boodschap schiet bij een aantal buurtbewoners in het verkeerde keelgat aangezien de gemeente zelf kostbaar leidingwater gebruikt om sportvelden te besproeien.

Pas ingezaaid

Volgens gemeenteraadslid Louis Verest (SamenVoorKruibeke) moet er in tijden van waterschaarste gezocht worden naar alternatieven. “Zo kan men water stockeren van brombemaling”, stelt hij voor. “Het is ook niet nuttig om overdag te sproeien want dan verdampt het water veel sneller.”

Schepen Caroline Vermeulen, die het departement tijdelijk heeft overgenomen van collega Kamiel Van Gheem, begrijpt het ongenoegen. “We hadden in dit geval echter geen andere keuze”, legt ze uit. “Het voetbalveld is pas ingezaaid en zonder bewatering zou er geen grasmat liggen tegen de start van het nieuwe seizoen.”

Volgens Vermeulen onderneemt de gemeente trouwens initiatieven om spaarzaam om te springen met water. “Zo kiezen we ervoor om gronden te ontharden waar het mogelijk is en bij aanplantingen wordt gekozen voor planten die beter tegen langdurige droogte bestand zijn.”

De oproep kreeg intussen wel al gedeeltelijk gehoor want de sproei-installatie werd woensdagmiddag tijdelijk uitgezet.