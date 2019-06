Vasse Kweek zet deuren open van nieuwe sociale moestuin, Witse is peter van het project Kristof Pieters

11u21 0 Kruibeke De vzw Vasse Kweek zet dit weekend de deuren open van de nieuwe sociale moestuin in de Wilgenstraat in Kruibeke. De tuin verhuisde naar een ander en groter perceel. Uiteraard blijven jongeren met een verstandelijke beperking dé motor van het hele project. Acteur Hubert Damen is peter.

‘Vasse Kweek’ is een project van tuinaanlegger Tom Lemaire dat een tiental jongeren met een verstandelijke beperking elke vrijdag groene vingers bezorgt. Iedereen kan er op zijn eigen tempo en mogelijkheden meewerken bij het kweken van groenten en fruit. Door het toenemende succes is de tuin nu verhuisd naar de overkant van de straat. Tegelijk werd een vzw opgericht met mensen die mee de schouders zetten onder het project.

Zaterdag 22 en zondag 23 juni worden de deuren geopend van Vasse Kweek. Zaterdag is er doorlopend een rondgang mogelijk in de moestuin tussen 10 en 18 uur. Er is ook een ‘moescafé’ met terras en er worden streekproducten verkocht. Zondag is de officiële opening van de nieuwe tuin. Om 12 uur zal de muziekkapel van Chiro Altena een optocht houden in de Wilgenstraat. Acteur Hubert Damen (Witse) zal daarna als peter van de sociale moestuin de nieuwe locatie plechtig openen.