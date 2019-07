Vandalen brengen zware schade toe aan graafkraan van gemeente Kristof Pieters

11 juli 2019

16u43 8 Kruibeke Aan de kleuterschool in de wijk Cauterhoek hebben vandalen in de nacht van woensdag op donderdag een graafkraan van de gemeente zwaar toegetakeld. Met een nadarhekken werden de ruiten ingeslagen. Een brandblusapparaat uit de kraan werd vervolgens leeggespoten tegen de deur van de school.

De feiten moeten rond 3 uur ’s nachts zijn gebeurd. Omwonenden hoorden toen heel wat kabaal op straat. De schade werd pas ’s ochtends vastgesteld. “Ik ben opgebeld door één van onze werkmannen”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Hij was zelf zwaar onder de indruk van de zinloze vernielzucht. Normaal gezien wordt alle materiaal altijd veilig opgeborgen in het gemeentemagazijn, maar in dit geval ging het om een kleine kraan met rupsbanden die telkens met een vrachtwagen moet op- en afgeladen worden. Omdat de werken aan het kleuterschooltje nog niet voltooid waren, hadden ze de graafkraan er laten staan. Het is bijzonder jammer dat sommige mensen nergens nog respect voor hebben. Het zijn kosten waar nu de hele gemeenschap voor opdraait.”

De politie van de zone Kruibeke-Temse onderzoekt de zaak. “De daders hebben ook nog een brandblusapparaat genomen uit de cabine en die vervolgens leeggespoten tegen de deur en gevel van de kleuterschool. Maar jammer genoeg hebben we in deze buurt geen camerabeelden”, zegt commissaris Katty De Bruyn.