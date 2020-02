Van Hove is eerste garage in regio waar trucks terechtkunnen voor keuring: “Niet langer urenlang aanschuiven” Kristof Pieters

18 februari 2020

14u38 0 Kruibeke Sinds vandaag kunnen vrachtwagens van alle merken officieel gekeurd worden bij garage Van Hove in Kruibeke. Het is de eerste Belgische Renault Trucks-vestiging die dat aanbiedt. Keuringsonderneming SBAT zorgt voor het nodige personeel. “Het is een win-winsituatie”, zegt Jurgen Robrecht, adjunct-technisch directeur bij SBAT. “De chauffeurs hoeven zichzelf niet meer te verplaatsen of in een lange wachtrij te staan en op onze terreinen reduceren we het aantal wachtende voertuigen.”

SBAT heeft in onze regio twee keuringsites in Stekene en Sint-Niklaas. Het is echter vaak aanschuiven en voor transportfirma’s kost het veel geld als hun chauffeurs urenlang nutteloos in hun cabine zitten te wachten. Voortaan is er echter een alternatief want nu kunnen trucks ook terecht bij garage Van Hove in Kruibeke voor een officiële keuring. En dat bleek meteen een schot in de roos. Het eerste keuringsmoment stond al meteen volgeboekt met 14 vrachtwagenkeuringen. “Nu is het nog wat proefdraaien en beperken we ons tot een halve dag per week, maar dit moet op korte termijn opgetrokken worden naar 2 tot 3 dagen per week dat men hier kan langskomen voor een keuring”, vertellen zaakvoerders Luc en Cedric Van Hove.

Ze kwamen op het idee toen ze de garage vorig jaar verhuisden van Beveren naar de kmo-zone Hogenakkerhoek in Kruibeke. “We hebben toen ook geïnvesteerd in een keuringszone. De toestellen moeten voldoen aan strenge eisen. In november werd de hele installatie goedgekeurd en kregen we groen licht om te starten. We beslisten dan om ook nog te investeren in een extra administratief medewerker zodat alles vlot kan verlopen. Nu zijn we dus écht klaar om de eerste vrachtwagens te ontvangen voor keuring.”

Enorme tijdswinst

Van Hove is de eerste garage waar een externe keuringsite is voorzien. “Er zijn in de regio Waasland wel nog twee transportfirma’s die hier ook voor uitgerust zijn zoals Transport De Clercq maar dat is voor hun eigen vloot. Uiteraard is het in de eerste plaats een opportuniteit voor onze eigen klanten, want we kunnen nu het onderhoud en de keuring onder hetzelfde dak uitvoeren. Ook het ijken van de tachograaf gebeurt moeiteloos in de garage. Maar de keuringsite staat open voor iedereen. Vooral transportbedrijven uit de buurt zullen er dankbaar gebruik van maken. Het betekent voor hen een enorme tijdswinst. Ook bussen, bestelwagens en ADR-vrachtwagens voor gevaarlijke goederen kunnen hier trouwens gekeurd worden. Zeg maar alle voertuigen boven de 3,5 ton.”

Extra personeel aangeworven

Voor SBAT is het de zesde externe keuringsite in Oost-Vlaanderen. “We hebben extra personeel aangeworven dat in beurtrol naar hier zal komen”, zegt adjunct-directeur Jurgen Robrecht. “We zijn zelf ook tevreden met die keuringen op verplaatsing. Zo worden de wachtrijen op onze eigen terreinen wat korter. Het is ook beter voor het milieu want de chauffeurs moeten zich minder ver verplaatsen. Bijkomend voordeel is dat er nog dezelfde dag een herkeuring kan plaatsvinden, op voorwaarde natuurlijk dat men het euvel in de garage snel kan herstellen.”

Het keuringmoment is elke dinsdag van 11 tot 15.30. Een afspraak maak je via de receptie van Van Hove Garages - Kruibeke op het nummer 03 775 80 51.