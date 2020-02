Valentijn vergeten? Pralineautomaat brengt redding Kristof Pieters

13 februari 2020

12u13 18 Kruibeke Het overkomt de meeste van ons wel eens met schaamrood op de wagen. Een verjaardag of valentijn vergeten, en alle winkels zijn al gesloten. In dat geval kan de pralineautomaat van Doco-Choc in de Molenstraat in Kruibeke redding brengen. 24 op 24 kan men er op de valreep nog een mooi en vooral lekker geschenk uit de muur halen. Het initiatief komt van Dominique Heyrman (49). De havenarbeider schoolde zich om tot chocolatier en opende recent een eigen zaak.

Dominique combineert momenteel nog zijn job als dokwerker met die van ambachtelijk chocolatier, maar binnenkort gaat hij fulltime aan de slag met zijn pralines. “Ik ben hier vier jaar geleden mee gestart”, vertelt hij. “Met een partner had ik een webshop opgestart waar we erotisch getinte chocoladeartikelen aanboden. De kwaliteit van de chocolade was echter erbarmelijk slecht. Dan kon ik het beter zelf maken. Ik schreef me in voor een opleiding bij Callebaut en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Zijn garage bouwde Dominique om tot atelier en enkele maanden geleden opende hij er ook een kleine winkel: Doco-Choc. “Dat is afgeleid van mijn eigen naam en die van mijn echtgenote Conny. Omdat we beiden nog een andere job hebben, is de winkel enkel in het weekend geopend. Daarom kwam ik op het idee om een automaat te plaatsen voor onze pralines. Tegenwoordig kan je alles uit de muur halen, waarom dan geen pralines? Het was wel even zoeken naar de juiste automaat. Ik wou namelijk een systeem met schuifdeuren zodat de pralines niet door elkaar worden geschud. En aangezien weinig mensen nog met een zak munten rondlopen, moest er ook betaald kunnen worden met de bankkaart.”

Intussen hebben al velen de weg gevonden naar de automaat. “Het is dan ook ideaal voor wie nog snel een geschenkje wil kopen wanneer alle winkels al dicht zijn”, beseft Dominique. “Ik denk dat het iedereen wel eens is overkomen. Je moet naar een etentje bij vrienden en wil niet met lege handen arriveren of je beseft plots dat je de huwelijksverjaardag bent vergeten... Of valentijn natuurlijk”, lacht Dominique.

Voor het feest van de geliefden heeft de chocolatier de automaat gevuld met een aangepast gamma in een valentijnsjasje. “Alles wordt bovendien nog gemaakt op artisanale manier”, legt Dominique uit. “Ik hecht ook veel belang aan de kwaliteit. De chocolade is van Callebaut en de vullingen creëer ik zelf. Die gaan van speculaas en granaatappel tot cuberdon. Eén van mijn recente creaties is de LolSmurf, een blauwe praline gevuld met amandelchoco en een muts van knettersuiker. Mijn toonbank ziet er nogal kleurrijk uit, en het is met die speciale pralines dat ik natuurlijk het verschil wil maken. Ik heb van Callebaut vernomen dat ik ook één van de weinige chocolatiers ben die pralines maakt met hun roze chocolade Ruby.”

Dominique werkt ook graag met lokale producten. “De melk en boter komen van de Hollebeekhoeve en voor collega’s van streekproducten maak ik ook aangepaste pralines. Zo ben ik nu aan de slag gegaan met een bier van de lokale brouwerij Brixius. Enkele restaurants hebben me intussen ook gevraagd om iets te creëren voor bij de koffie.”

De zaken draaien intussen zo goed dat Dominique besloten heeft om zijn job als havenarbeider tijdelijk stop te zetten. “Ik dacht dat het na de eindejaarsperiode even wat minder druk zou zijn, maar voor ik wist stond valentijn al voor de deur en daarna zal het snel Pasen zijn. Er is altijd wel een gelegenheid die je met chocolade kan vieren. Mijn werkuren kan ik beter niet tellen, maar het grote verschil is dat ik nu met mijn passie bezig ben.”

Meer info: DoCo-Choc.be