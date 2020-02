Update: carnavalsstoet in Rupelmonde afgelast, Tielrode gaat voorlopig wel door Kristof Pieters

23 februari 2020

11u11 26 Rupelmonde/Tielrode De carnavalsstoeten in Rupelmonde wordt afgelast. Dat werd zopas beslist na een nieuwe veiligheidsoverleg deze ochtend. In Tielrode gaat de stoet voorlopig wel door. Er zullen wel extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Zo worden alle loshangende elementen verwijderd van praalwagens.

Er raast opnieuw een storm door het land. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur. De Orde van Mercator zat zondagochtend daarom samen met de veiligheidsdiensten. De carnavalsvereniging liet eerst weten dat het licht op groen was gezet voor de stoet in Rupelmonde maar kort daarna kwam het bericht dat alles toch wordt afgelast. “De veiligheid primeert”, klinkt het bij de organisatie. De kroegentocht van vanavond blijft wel op het programma staan.

Ook de Orde van ’t Veir uit Tielrode had zondag overleg met de politie. Hier werd beslist werd om de stoet voorlopig wel te laten doorgaan.