Twee zwangere vrouwen gewond bij frontale aanrijding in Rupelmondestraat Kristof Pieters

19 december 2019

14u33 124 Bazel In Bazel zijn donderdagmiddag twee zwangere vrouwen gewond geraakt bij een frontale aanrijding. Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de Rupelmondestraat. Eén van de twee wagens week af van zijn rijvak waarna het tot een frontale aanrijding kwam. Een 16-weken zwangere vrouw raakte zwaargewond, de toestand van haar baby is niet gekend. Ook een zwangere passagier in de andere wagen raakte gewond maar haar toestand blijkt minder erg.

De bestuurster van de rode wagen, die 16 weken zwanger is, werd overgebracht naar het UZA in Antwerpen. In de andere wagen, een BMW, raakte zowel de bestuurster als de passagier gewond. De passagier in die wagen blijkt eveneens zwanger te zijn. Haar toestand zou minder erg zijn maar ze werd wel overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. De zware schade aan beide voertuigen toont wel aan dat het een stevige aanrijding geweest moet zijn. Twee geparkeerde wagens liepen ook lichte schade op. De wagen van de zwangere vrouw werd door de klap zelfs tot op het voetpad geslingerd. Enkele weken geleden gebeurde er even verderop in dezelfde straat ook al een zwaar ongeval toen de bestuurder van een wagen onwel werd achter het stuur.