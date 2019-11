Twee voertuigen in de gracht na manoeuvre in Gauwstraat Kristof Pieters

20 november 2019

16u45

In de Gauwstraat in Bazel zijn dinsdagnamiddag twee voertuigen in de gracht beland na een manoeuvre. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Heirstraat. Een 25-jarige bestuurster uit Kruibeke raakte lichtgewond. Beide voertuigen waren niet meer rijvaardig en werden weggetakeld.