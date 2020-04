Twee ongevallen op E17 zorgen voor heel wat file, 1 bestuurster lichtgewond Kristof Pieters

03 april 2020

11u48 5 Bazel Op de E17 in Bazel deden zich vrijdagochtend twee ongevallen voor die voor flink wat file zorgden in de richting van Gent. Er viel één lichtgewonde.

De bestuurster van een Volkswagen Beetle was de controle over haar wagen verloren. De auto knalde tegen de betonnen jersey op de middenberm en kwam op de linkse rijstrook tot stilstand. De vrouw raakte lichtgewond. Het achteropkomende verkeer moest bruusk in de remmen en uitwijken. Daarbij deed zich een tweede ongeval voor waarbij een personenwagen, en bestelwagen en een vrachtwagen betrokken raakten. De personenwagen in deze tweede aanrijding raakte aan de passagierskant zwaar beschadigd. Bij dit ongeval bleef gelukkig iedereen ongedeerd. Twee rijstroken raakten versperd waardoor er - ondanks het weinige verkeer - toch een behoorlijke file ontstond.