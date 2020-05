Twee mensensmokkelaars opgepakt en 18 transmigranten betrapt bij politieactie op parking E17 in Kruibeke Kristof Pieters

29 mei 2020

09u47 12 Kruibeke Bij een grootscheepse politieactie op en rond de parking langs de E17 in Kruibeke hebben speciale eenheden van de federale politie twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. Er werden ook 18 transmigranten opgepakt die in vrachtwagens probeerden te klimmen.

Deze actie vormde het sluitstuk van een intensief onderzoek naar mensensmokkel. Het onderzoek was opgestart in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen omdat er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking in Kruibeke. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen stelde vast dat een bende transmigranten smokkelde, voornamelijk uit Eritrea en Ethiopië. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket een onderzoeksrechter.

Heel wat mankracht

In de nacht van 26 op 27 mei werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie was het de bedoeling zowel de smokkelaars als de transmigranten aan te houden. Er moest daarom heel wat mankracht worden ingezet bij de politiediensten. De speciale eenheden van de federale politie werden hiervoor in bijstand gevraagd. Ook de lokale politiezones Kruibeke-Temse en Waasland-Noord leverden personeel voor de controle. Bij deze gezamenlijke actie werden 18 transmigranten en 2 mensensmokkelaars opgepakt. De twee verdachten, een 23-jarige man en een 25-jarige man uit Eritrea, werden op 27 mei voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hen beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft.

België is vooral een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden er verschillende snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. Het onderzoek naar de bende wordt verdergezet.