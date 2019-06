Twee kleuters ongedeerd bij zware crash tegen bestelwagen op E17 Kristof Pieters

11 juni 2019

09u08 3 Kruibeke Op de E17 in Kruibeke is in de nacht van maandag op dinsdag een auto achteraan ingereden op een bestelwagen. Drie inzittenden van de auto, waaronder twee kleuters, bleven ongedeerd. Een vierde passagier vooraan liep een hoofdwonde op.

Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht in de rijrichting van Antwerpen. De bestuurster van een Nissan Micra reed achteraan in op een Poolse bestelwagen die op de rechterrijstrook reed. Waarschijnlijk schatte de jonge bestuurster van de Nissan de afstand en snelheid van de bestelwagen verkeerd in. De klap was zwaar. Een vrouw die op de passagiersstoel vooraan zat, liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurster en twee kleuters, die op de achterbank zaten, bleven als bij wonder ongedeerd. Ook de Poolse chauffeur van de bestelwagen liep geen verwondingen op. Door de aanrijding tolde zijn voertuig wel enkele keren rond en kwam dwars over de pechstrook en rechterrijvak tot stilstand. Door het nachtelijke uur was er geen verkeershinder.