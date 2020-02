Twee gewonden bij instorting van stelling dakwerkers: “Net op het drukste moment van het jaar” Kristof Pieters

14 februari 2020

13u37 3 Bazel In de Haagdam in Bazel zijn vrijdag twee dakwerkers gewond geraakt toen hun stelling instortte. De twee waren bezig met een herstelling van stormschade. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er precies is foutgelopen. “De tijdsdruk kan mogelijk meegespeeld hebben”, zegt zaakvoerder Erik Baert. “We kregen de voorbije dagen meer dan 200 telefoontjes van klanten die allemaal natuurlijk dringend geholpen willen worden.”

Het ongeval gebeurde aan een schuur van Pascal De Brouwer en Myriam van Tichelen in de Haagdam in Bazel. De storm Ciara richtte er flink wat schade aan. “Er zijn meer dan 30 bomen gesneuveld en ook het dak liep zware averij op”, vertelt Myriam. “De brandweer had voorlopige herstellingen gedaan maar omdat er dit weekend opnieuw storm voorspeld wordt, hadden we de dakwerker gevraagd om langs te komen. Als de wind door de kapotte dakplaten blaast, zou de schade anders nog groter kunnen worden.”

Het koppel werd vrijdagochtend opgeschrikt door een hels kabaal toen plots de stelling voor de deur instortte. “We hebben het zelf niet zien gebeuren”, vervolgt de bewoonster. “Mijn echtgenoot is gaan kijken en zag de twee arbeiders op de grond liggen, deels bedolven onder de stelling. Hij kwam me halen omdat ik verpleegster ben. Ze leken er op het eerste gezicht gelukkig niet zo erg aan toe, maar we hebben natuurlijk wel meteen de hulpdiensten gealarmeerd.”

Rugletsel

De twee werden meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén arbeider liep een rugletsel op maar zijn verwondingen bleken nadien mee te vallen. Ook zijn collega kwam er met lichte verwondingen vanaf. De politie nam de plaats in beslag in afwachting van de komst van de arbeidsinspectie. Die zal moeten uitzoeken wat er precies is foutgelopen.

Zaakvoerder Erik Baert (66) kwam zelf ook meteen poolshoogte nemen. “Normaal gezien was dit een kleine klus”, legt hij uit. “Er was een dakplaat verschoven maar normaal moesten onze mensen niet op het dak zelf klimmen om dit te herstellen. Blijkbaar kregen ze de plaat niet meteen los. Door te wrikken is deze plots toch losgeschoten en zijn ze vermoedelijk het evenwicht verloren en hebben ze de stelling in hun val meegesleurd. Ik heb al contact gehad met één van hen in het ziekenhuis. Ze hebben natuurlijk pijn maar de verwondingen lijken gelukkig mee te vallen.” Voor de dakwerker is het de eerste keer in zijn loopbaan dat er een zwaar ongeval op een werf gebeurt. “Het was zeker geen gebrek aan ervaring want één van hen is al 12 jaar in dienst. De andere werkt in onderaanneming maar kent ook de stiel. Tijdsdruk kan mogelijk wel een rol hebben gespeeld. Door de storm Ciara kregen we de voorbije dagen 200 telefoontjes van klanten. Nu men opnieuw stormweer voorspelt, wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Dit ongeval komt dus uitgerekend op het drukste moment van het jaar.”