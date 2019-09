Twee gewonden bij frontale botsing in Heirstraat ter hoogte van op- en afrit E17 Kristof Pieters

12 september 2019

23u20 2 Bazel/Haasdonk In de Heirstraat in Bazel deed zich donderdagavond omstreeks 21.30 uur een zware frontale botsing voor tussen twee personenwagens ter hoogte van de op- en afrit van de E17.

Een wagen die komende uit Haasdonk de E17 richting Antwerpen wou oprijden, kwam bij het afslaan frontaal in aanrijding met een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam. Beide bestuurders raakten gewond en hun wagens waren rijp voor de schroothoop. Het is niet de eerste keer dat er zich op deze plaats een ongeval voordoet. Door de sterke hellingsgraad van de brug is het zicht op het andere verkeer er niet optimaal.