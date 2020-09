Truitje Jan Vertonghen geveild ten voordele van schoolkinderen in Burkina Faso Kristof Pieters

27 september 2020

18u21 0 Rupelmonde ‘Boost voor Burkina Faso’ heeft twee cheques van 300 en 450 euro in ontvangst mogen nemen. Het ging om de opbrengst van een veiling van een gesigneerd shirt van Jan Vertonghen en een virtuele Polderloop. Danni Heylen, meter van het project, mocht het geld in ontvangst nemen.

‘Boost voor Burkina Faso’ is een project dat ontstaan is in de schoot van Beweging.net Rupelmonde. Oorspronkelijk werd financieel een handje toegestoken voor de dagelijkse werking van een basisschool in Sig Noghin. Ondertussen is het project al tien jaar actief en is er ook een moestuin aangelegd, een zeepproductie opgestart en krijgen kinderen en ouders onderricht over hygiëne.

“Corona heeft ook zijn invloed gehad op het onderwijs in Burkina Faso”, zegt Herman Laureys. “De scholen zijn ook daar van maart tot juni gesloten gebleven. Van afstandsonderwijs is daar geen sprake. Onze vereniging heeft er voor gezorgd dat ze bij de heropstart extra materiaal kregen zoals affiches over handen wassen, een stuk zeep voor elke leerling en waterreservoirs voor het wassen van de handen.”

Geslaagd dankzij lampen

Voor de eerste maal zijn alle leerlingen van het zesde leerjaar geslaagd. “En dat was vooral te danken aan de lampen die we aan elke leerling hadden meegegeven zodat ze ook thuis konden studeren. Het lijkt zo vanzelfsprekend voor ons maar in die regio hebben veel mensen niet eens elektriciteit.”

Beurs

Sinds enkele jaren worden er ook leerlingen met een beurs ondersteund om verder te studeren. Hiervoor werd het apart project Zoodo opgestart. “We zijn nu zeven jaar bezig en één van onze leerlingen gaat volgend jaar naar de universiteit”, vult Pia De Monie aan. “Een ander beursstudente is dan weer een praktisch beroep aan het leren. We willen nu drie andere studenten laten starten. Dat kost 200 euro per jaar maar het vraagt wel een engagement van zes jaar en dat moeten we uiteraard goed begroten.”

Veiling

Een online veiling van een gesigneerd shirt van Rode Duivel Jan Vertonghen bracht alvast 300 euro in het laatje. De organisatoren van de Polderloop mochten een cheque van 450 euro overhandigen. “Dit zijn vrije giften want door corona kon de Polderloop enkel virtueel plaatsvinden en konden deelnemers op eigen houtje 6 of 12 km wandelen of lopen”, legt Thomas Laureys uit.

Actrice Danni Heylen (Pascalleke van FC De Kampioenen) mocht als meter van het project de cheques in ontvangst nemen. “Ik draag dit een warm hart toe”, laat ze weten. “Deze vrijwilligers geven geen blanco cheque maar gaan zelf kijken wat de noden zijn. Elke ingezamelde euro wordt goed besteed.”

Standje boerenmarkt

Een voordracht in maart kon door corona niet doorgaan maar op 3 oktober zal ‘Boost voor Burkina Faso’ een standje hebben op de boerenmarkt in Bazel. De extra inkomsten zijn immers welkom zijn. Er zullen artisanale producten verkocht worden die in 2019 van Burkina Faso werden meegebracht. Een aantal dames van Femma Kruibeke en van de werkgroep gingen ook creatief aan de slag met stoffen van Burkina Faso en maakten er mondmaskers, kussens, tafellopers en pannenlappen van. Ook die producten worden te koop aangeboden worden.

Wie het project wil steunen kan dit op rekeningnummer BE24 8335 3177 0838 (Boost voor Burkina Faso) of BE67 0826 3041 9087 (Zoodo).