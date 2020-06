Truckers verschuiven dagelijks terras van café Roots: “En wij maar nauwkeurig alles afmeten” Kristof Pieters

12 juni 2020

17u24 0 Rupelmonde Leona Van Dessel en Pascal Petit zijn het beu dat het terras van hun café Roots bijna dagelijks opzij wordt gegooid door vrachtwagenbestuurders. Die kunnen de bocht niet nemen vanuit de Ankerstraat naar de Nederstraat. Het koppel vraagt aan de gemeente om paaltjes te plaatsen.

Café Roots mocht deze week de deuren heropenen en net als bij veel andere horecazaken is het terras hierbij een belangrijke troef. “Maar we zien het wel niet zitten om elke dag opnieuw alle tafels en stoelen terug op hun plaats te moeten schuiven”, zucht Leona. “Ik heb een lintmeter van anderhalve meter rond mijn nek hangen want het terras wordt continu verbouwd. Vrijdagochtend was het weer prijs. Als we controle krijgen, riskeren wij wel een boete natuurlijk.”

Vrachtverkeer

Volgens Leona is het vele vrachtverkeer in de Nederstraat een gevolg van verschillende bouwwerven in de omgeving. “Ik heb alle begrip dat die mensen ook hun werk moeten doen maar ze kunnen via de Broekstraat en Ganzemeerstraat wegrijden. Het is niet netjes om telkens ons terras aan de kant te schuiven. En als het dan echt nodig is, plaats het dan achteraf op z’n minst terug.”

Afrastering

Het koppel heeft intussen de vraag gesteld aan de gemeente om een afrastering of paaltjes te plaatsen. “Dit is omwille van de veiligheid ook gedaan bij café De Valk op het Mercatorplein. Met alle coronamaatregelen die we moeten nemen is het terras enorm belangrijk geworden. Als er geen reactie komt, plaatsen we zelf wel houten paletten.”