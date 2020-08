Torenhaan na drie jaar teruggeplaatst op Onze-Lieve-Vrouwkerk: “Eindelijk weten we terug hoe de wind staat” Kristof Pieters

20 augustus 2020

12u12 3 Kruibeke Drie jaar lang stond hij er maar kaal bij: de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kruibeke. De haan werd Drie jaar lang stond hij er maar kaal bij: de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kruibeke. De haan werd in februari 2017 van zijn stokje geblazen bij een storm . Omdat ook het kruisbeeld in slechte staat bleek, werd beslist om beide eerst te laten restaureren. Met behulp van een grote kraan werden de haan en het kruisbeeld donderdagochtend teruggeplaatst.

Voorzien van een nieuw laagje bladgoud staat de torenhaan sinds donderdagochtend terug te blinken op de torenspits. De hele operatie lokte heel wat kijklustigen naar het kerkplein. Ook een delegatie van de kerkfabriek volgde de spectaculaire werken op de voet.

“Onze kerkhaan werd tijdens een storm in februari 2017 volledig omgeplooid en moest door de brandweer verwijderd worden”, vertelt voorzitter Julien Maes. “Normaal zou hij vorig jaar worden teruggeplaatst maar het kruisbeeld bleek in zeer slechte staat en dus werd de hele operatie uitgesteld.”

Lange procedure

Dat het drie jaar duurde, had vooral met de procedure voor subsidies te maken. Het kruisbeeld moest bovendien volledig hersmeed worden. Het terugplaatsen verliep erg vlot maar tijdens het transport raakte wel de vergulden bol van het kruisbeeld beschadigd. Dat moest donderdagochtend nog in allerijl gerepareerd worden. Volgens Julien Maes en Robert Van Mele van de kerkfabriek kwamen er regelmatig vragen over de kale torenspits in Kruibeke. “Het was dan ook geen zicht hé. Als we hadden geweten dat dit drie jaar zou aanslepen, hadden we wel een voorlopig kruis op onze toren laten plaatsen.”

Kerkhaan werd gemist

Met het eindresultaat zijn beide wel erg tevreden. “En nu weten we eindelijk ook terug hoe de wind staat”, lacht Julien. “Je staat er niet bij stil hoeveel mensen er nog elke dag omhoog kijken om te zien hoe laat het is of van waar de wind komt. Dat hebben we vorig jaar nog gemerkt toen de klok even in panne was. Een kerktoren is en blijft toch een blikvanger in een dorp. Bewust of onbewust kijken veel mensen altijd even omhoog in het voorbijrijden.”

De kerkfabriek hoopt dat de nieuwe haan het iets langer zal uithouden dan de vorige. Die bezweek eveneens door een stormwind en stortte toen 58 meter naar beneden bovenop een geparkeerde auto. “Het kruisbeeld en de haan wegen samen 63 kilogram. Dat wil je niet op je hoofd krijgen. Maar mensen kunnen gerust zijn. Het staat steviger vast dan ooit tevoren.”

Buitenrestauratie start binnenkort

Intussen kijkt men in Kruibeke al uit naar de restauratiewerken die eind september van start gaan. De hele buitenkant krijgt dan een grote opknapbeurt. “We starten met de vernieuwing van de dakgoten want die zijn er het slechtst aan toe. Ook de leien van het dak worden aangepakt, samen goed voor zo’n 250 vierkante meter. Daarna volgt het reinigen van alle gevels gereinigd en worden er maar liefst 56 glasramen hersteld. De hele kerk zal terug een pareltje zijn maar onze torenhaan staat nu alvast te blinken.”