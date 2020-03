Toeristisch magazine UiTinKruibeke laat bezoekers aan het woord Kristof Pieters

05 maart 2020

09u06 0 Kruibeke Het gloednieuwe magazine UiTinKruibeke 2020 is van de persen gerold. Het werd opnieuw een toeristisch tijdschrift voor iedereen die Kruibeke wil ontdekken. De vierde editie staat boordevol praktische informatie, mooie foto’s en leuke weetjes over de bezienswaardigheden van de Scheldegemeente.

In deze editie worden ook de bezoekers van Kruibeke aan het woord gelaten. Ze vertellen over hun favoriete plekje in de Polders van Kruibeke, het 600 hectare grote natuurgebied. “Verder kom je meer te weten over de geschiedenis van kasteel Wissekerke, de vijfhonderd jaar oude getijdenmolen in Rupelmonde, de reuzen van het Schelleke, maar ook over meer recente blikvangers zoals de Arcade, Poldersteen en de watervallen van Kruibeke”, somt Sofie De Schutter van de dienst toerisme op.

Vaste waarden zijn de uitneembare toeristische kaart, een overzicht van alle wandel -en fietsroutes én tips waar je lekker kan eten of lokale lekkernijen kopen.

Vanaf nu kan men een exemplaar gratis ophalen in de horecazaken in Kruibeke en in de gemeentelijke openbare gebouwen. Via toerisme@kruibeke.be kan men ook een gratis exemplaar met de post laten bezorgen.