Toename van sluikstorten en overtreding van coronamaatregelen: burgemeester dreigt met strenger toezicht Kristof Pieters

10 mei 2020

17u43 2 Kruibeke Als sommige inwoners de coronamaatregelen met de voeten blijven treden, dreigt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) met strengere controles en bijhorende boetes. Vooral afgelopen zaterdag werd op heel wat plaatsen gepicknickt. Het afval werd gewoon achtergelaten.

“Ik probeer dagelijks een wandeling te maken door de gemeente en merk nu duidelijk de corona-moeheid”, zegt Van Laere. “Hoewel velen de moeite doen om zich aan de regels te houden, zijn er ook die denken dat zij onaantastbaar zijn. Hierbij wil ik dan ook een oproep doen aan iedereen om vol te houden en de regels te respecteren. Doorheen gans de gemeente zijn er op de nodige plaatsen affiches geplaatst met de nodige informatie, laat deze toch hangen, in parken mag er niet worden plaatsgenomen op banken en mag er niet gepicknickt worden, doe dit dan ook niet. Mijn hart bloedt als ik zie dat affiches, politielinten,… worden weggehaald, dat overal terug het sluikstorten zijn ingang vindt, dat honden niet meer aan de leiband worden gehouden, dat het verbod tot samenscholen wordt genegeerd,…. Tot hiertoe is er op mijn verzoek door de politiediensten met de nodige mildheid opgetreden maar als ik geen verbetering zie in het gedrag van enkelingen dan zal ik terug vragen om met hardere hand op te treden.”