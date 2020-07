Tijdelijke keerbrug over E17 feestelijk geopend, verlengd weekend vol wegenwerken voor Oosterweel



Kristof Pieters

17 juli 2020

18u15 0 Kruibeke/Zwijndrecht/Melsele De tijdelijke keerbrug over de E17 in Kruibeke werd vrijdagnamiddag feestelijke geopend door twee bewoners van Zwijndrecht. De keerbrug wordt dit weekend in gebruik genomen en is een voorbeeld van een Minder Hinder maatregel. De brug zorgt ervoor dat alle bewegingen op snelwegniveau mogelijk zijn, wanneer bepaalde op- en afritten langs de E17 tijdelijk of definitief worden afgesloten.

De aannemer van de Oosterweelwerken op Linkeroever en Zwijndrecht rondt dit weekend de renovatie van de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht af. Tijd om even uit te rusten is er echter niet want op diezelfde E17 richt de aannemer even verderop een nieuwe werf in ter hoogte van het aansluitingscomplex Zwijndrecht. Om de impact van die werf op het verkeer op te vangen wordt dit weekend dus een tijdelijke brug in Kruibeke in dienst genomen. Die brug mocht vrijdag feestelijk geopend worden Peter Raats en Marcel Heyrman, twee kritische, betrokken en lokale Oosterweelkenners. Peter Raats komt dagelijks met het project in aanraking vanuit zijn functie als mobiliteitsambtenaar bij de gemeente Zwijndrecht. Marcel Heyrman is een inwoner die het project erg actief volgt op Facebook.

Stiller wegdek

“Onze Oosterweelwerven draaien op volle toeren. Dat betekent dat we stilaan de eerste vruchten kunnen plukken van de werken, zoals op de E17 waar tussen Zwijndrecht en Kruibeke een gloednieuw, maar vooral stiller wegdek in gebruik kan worden genomen. Dat is een eerste belangrijke mijlpaal voor de lokale leefbaarheid”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving van Lantis.

Bruggen bouwen en afbreken

De tijdelijke keerbrug is één van de in totaal elf voorlopige bruggen die in de loop van het project in gebruik worden genomen. Tezelfdertijd worden er ook bruggen afgebroken. Zoals midden augustus in Antwerpen-West. Het knooppunt daar maakt plaats voor een compacter knooppunt zodat er ruimte vrij komt voor extra groen. Om die ingrepen mogelijk te maken worden er opnieuw twee tijdelijke bruggen gebouwd. Die bruggen worden het komende weekend geplaatst. Zowel de plaatsing als de afbraak zullen voor hinder zorgen. Lokale omleidingen worden steeds voorzien.