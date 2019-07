Tiental transmigranten probeert in truck te kruipen: toestroom op parking Kruibeke gedaald, maar toch nog elke dag meldingen Kristof Pieters

11 juli 2019

18u40 0 Kruibeke Tien tot vijftien transmigranten hebben donderdagochtend aan boord van een truck proberen klimmen op de snelwegparking langs de E17 in Kruibeke. Precies één jaar geleden trok korpschef Wim Pieteraerens aan de alarmbel om de situatie met transmigranten aan te klagen. Intussen is de toestroom aan vluchtelingen gedaald, maar er komen toch bijna dagelijks nog meldingen.

De transmigranten werden donderdagochtend rond tien uur gespot op de parking van het benzinestation Esso in Kruibeke. Een getuige zag hoe ze in een vrachtwagen probeerden te klimmen. “Het ging om migranten die vermoedelijk uit Eritrea kwamen en tussen de 20 en 30 jaar oud waren”, vertelt de vrouw. “Ze zaten met maar liefst 10 tot 15 man tussen de cabine en de aanhanger verstopt. Ik vind het enerzijds wel erg dat die mensen zover gaan om te ontsnappen aan de ellende in eigen land, maar anderzijds was dit een gevaarlijke situatie. Ik heb meteen de politie gewaarschuwd. De parking in Kruibeke staat al langer bekend om de problematiek met de vele transmigranten.”

Een bestuurlijke aanhouding

Commissaris Katty De Bruyn van de politiezone Kruibeke-Temse bevestigt de tussenkomst. “De wegpolitie heeft meteen een ploeg ter plaatse gestuurd, maar de transmigranten waren toen al op de vlucht geslagen. Rond 11 uur hebben we een nieuwe oproep gekregen. Daar heeft een ploeg van onze zone op gereageerd. Ze hebben nog één persoon kunnen aantreffen en die is dan bestuurlijk aangehouden.”

Het is in augustus precies één jaar geleden dat Wim Pieteraerens, korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse, aan de alarmbel trok. Hij verklaarde toen dat zijn korps transmigranten niet meer actief zou opsporen en oppakken, omdat ze meestal werden vrijgelaten door de Dienst Vreemdelingenzaken en het kat-en-muisspelletje de dag erna opnieuw begint. Een jaar later is er volgens hem nog maar weinig beterschap. “Het is een te lucratieve handel”, concludeert Pieteraerens. “De grote groepen zien we wel niet meer. Ze komen nu meer gespreid.”

Volgens de korpschef zit er wel duidelijk een systeem achter en worden de parkings illegaal uitgebaat door mensensmokkelaars. De verschillende grote controleacties schrikken niet af.

Vraag naar omheining

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) sluit zich daar volmondig bij aan. “De grote groepen zien we in Kruibeke niet meer opduiken. Vroeger stapten er soms tientallen transmigranten af aan de bushalte ter hoogte van de Molenstraat. Door de vele controles is dat verminderd, maar aan de snelwegparking blijven er wel transmigranten opduiken. De mensensmokkelaars passen dus gewoon hun methode aan. Het is dweilen met de kraan open. Ook het Agentschap Wegen en Verkeer onderneemt weinig actie. We vragen al lang om eens stevig te snoeien in het struikgewas waar de transmigranten zich verstoppen en om een omheining te plaatsen, maar er is nog altijd niets ondernomen.”