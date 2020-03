Tevredenheid bij deelnemers over eerste editie van Marathon van Kruibeke: “Mooi parcours maar wel veel wind” Kristof Pieters

01 maart 2020

17u10 0 Kruibeke Een kleine duizend deelnemers heeft zondag deelgenomen aan de eerste editie van de Marathon van Kruibeke. Op het laatste moment werd het parcours nog licht gewijzigd en werden de natste stukken ontweken. Het bleef niettemin een bijzonder pittige race waarbij de lopers moesten opboksen tegen een stevige wind.

Bij de deelnemers klonk na afloop tevredenheid over deze eerste editie. Het decor van de marathon was dan ook uniek. Het parcours liep namelijk uitsluitend doorheen de Polders van Kruibeke. Door de zware regenval van de voorbije dagen werd uit veiligheidsoverwegingen wel een kleine wijziging aangebracht in het parcours. Het Donkpad langs het speelbos lag er net iets te drassig bij. Om de lopers natte voeten te besparen werd dit deel uit het parcours gehaald.

De 24-jarige Adriaan van Buggenhout klopte ex-wereldkampioen duatlon Koen Maris in de marathon van 42 km. Hij eindigde in een knappe tijd van 2u 40min 34 sec en was hiermee een kleine minuut sneller dan de te kloppen favoriet uit Kruibeke zelf. Franky Janssens pakte brons. Voor de marathon waren er 200 deelnemers. Nog eens 600 waagden zich aan een halve marathon en zo’n 250 wandelden het parcours.