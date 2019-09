Terug naar school: reuzen van Het Schelleke waken over veilige schoolstart Kristof Pieters

02 september 2019

10u49 0 Kruibeke In Kruibeke, Bazel en Rupelmonde werden de schoolomgevingen maandagochtend op een ludieke manier in de kijker gezet. Aan de drukke knooppunten aan het Kerkplein in Kruibeke, de pastorij in Bazel en het kruispunt Driehoek in Rupelmonde werden een aantal reuzen opgesteld van de vzw Het Schelleke.

Om de automobilisten attent te maken dat er vanaf 2 september terug heel wat meer verkeer door schoolgaande jeugd zal zijn op de wegen, besloot het Kruibeekse gemeentebestuur enkele ludieke acties te ondernemen. Alle schoolomgevingen werden in de verf gezet door middel van grote ballonnen en dus ook de reuzen van de vzw Het Schelleke uit Rupelmonde werden gemobiliseerd. Met een gepast spandoek werd aan automobilisten aandacht gevraagd voor de jonge fietsers.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) beseft dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de schoolomgevingen veiliger te maken. “Wij juichen wandelen en fietsen toe, maar dit moet natuurlijk op een veilige manier mogelijk zijn”, legt hij uit. “De gemeente heeft op dit vlak al vele stappen voorwaarts gezet en zal dit blijven doen. Ik denk hierbij aan de invoering van de verschillende zones 30, woonerven en verkeersremmende maatregelen. Ook controles zijn vaak een middel om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid hierdoor te verhogen. Het grootste probleem is echter nog steeds de gewestweg N419 die in de dorpskernen van Kruibeke en Bazel ernstige gebreken vertoont. Vandaar dat ik een oproep doe naar scholieren om deze weg zo veel mogelijk te vermijden en onze alternatieve fietsroutes te gebruiken. Deze zijn veel veiliger en aangenamer en er zijn vrijwel geen conflictzones met auto’s. We gaan zelf bij de bevoegde overheid (AWV) de slechte staat van de gewestweg nog eens aankaarten. Hetzelfde geldt voor de gewestweg N485 waar er al jarenlang sprake is over de aanleg van een afgescheiden fietspad.”