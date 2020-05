Terrein oude weegbrug niet geschikt als parking maar wel voor buitenopslag technische dienst

Bazel/Haasdonk

Er komt dan toch geen parking op het terrein van de oude weegbrug aan de E17-afrit Haasdonk. Gemeenteraadslid René Vermeulen (SamenVoorKruibeke) had het voorstel gelanceerd maar het terrein is volgens het gemeentebestuur te klein om een vrachtwagen- of carpoolparking aan te leggen.