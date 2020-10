Temsestraat maand lang onderbroken door rioleringswerken Kristof Pieters

11 oktober 2020

17u20 0 Rupelmonde Aquafin start maandag 12 oktober met herstellingswerken aan de riolering in de Temsestraat tussen de Nieuwstraat en A. Roelenslaan. Hierdoor is de Temsestraat volledig onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen steeds passeren. De werken duren tot het einde van de maand.

Het verkeer komende van de Temsestraat wordt omgeleid via de Kalverstraat richting Rupelmondestraat. Het verkeer dat komt van het centrum van Rupelmonde wordt omgeleid via Nieuwstraat en Kalverstraat richting Temsestraat. Zwaar verkeer moet omrijden via de G. De Cremerstraat en de Kalverstraat richting Temsestraat. Tijdens deze werken wordt in de Nieuwstraat een tijdelijke tonnagebeperking van +3.5 ton ingevoerd.

De lijnbussen rijden tijdens deze werken via de Kalverstraat, F. De Stoutelaan en R. De Frieslaan. De halte centrum Rupelmonde wordt tijdens deze werken niet bedeeld.

Tijdens de werken blijft de begraafplaats van Rupelmonde steeds bereikbaar.