Té lelijk: gemeente weigert bouwvergunning voor sociale flats Kristof Pieters

06 september 2019

16u11 2 Kruibeke De huisvestingsmaatschappij mag haar ontwerpers voor de bouw van sociale appartementen in de wijk Cauterhoek opnieuw aan het werk zetten. De gemeente weigerde namelijk een bouwvergunning. Niet dat er zware fouten werd ontdekt. Volgens het college is het gebouw gewoon spuuglelijk: “Een monoliet die lijkt op een legerkazerne”.

Het is de allereerste keer in haar – nochtans lange - geschiedenis dat de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting een bouwvergunning ziet geweigerd om esthetische redenen. De primeur is voor Kruibeke. Het college weigerde een bouwvergunning voor een complex van 31 appartementen. Officieel gaat het om een probleem met de ‘ruimtelijke draagkracht’. Op de gemeenteraad wond burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) er iets minder doekjes om toen Tina Van Havere (SamenVoorKruibeke) naar de precieze reden peilde. “Het is gewoon een lelijk gebouw”, klinkt het. “Het is een vierkante blok die lijkt op een legerkazerne.”

Volgens Van Laere staat het college niet alleen met haar mening. “Ook onze eigen dienst Omgeving kon zich niet verzoenen met de gevolgde architectuur. Het is geenszins de bedoeling van het gemeentebestuur om dit project tegen te houden of on hold te zetten. Er werd ondertussen al meerdere keren samengezeten met de huisvestingsmaatschappij en de ontwerper. We hebben nu gevraagd om af te stappen van de kazerne-look en te kiezen voor een meer moderne architectuur. Ook de integratie van kunstwerken is een suggestie. Verder vragen we meer doorzicht op de gelijkvloerse verdieping richting achterliggend terrein en meer parkeergelegenheid.”

Omdat de timing overhoop is gehaald door het afkeuren van de bouwvergunning, stelde de gemeente voor om het project in 1 in plaats van 3 fasen te realiseren. De huisvestingsmaatschappij gaat dan ook geen beroep aantekenen. De kritiek begrijpen ze echter toch niet helemaal. “We hebben al vaak met deze ontwerper samengewerkt en veel lof gekregen voor andere projecten”, zegt voorzitter Ann Cools. “Voor de ontwerpers is het trouwens geen sinecure om binnen een strak afgebakend budget mooie gebouwen te ontwikkelen. We waren zelf tevreden over het ontwerp voor de residentie in de wijk Cauterhoek en ook de overkoepelende VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) had haar zegen al gegeven. Het is niet de eerste keer dat er een bouwvergunning wordt geweigerd maar dat was dan wel op basis van totaal andere redenen. Dat een vergunning om esthetische redenen wordt geweigerd, is echt wel een primeur. Het is wel even slikken als men het woord ‘monoliet’ gebruikt om dit gebouw te omschrijven.”

Opportuniteit

De huisvestingsmaatschappij wil de zaak echter niet op de spits drijven en ziet er ook een opportuniteit in. “We gaan nu het hele project ontwikkelen in één fase. Het gaat in totaal om zo’n zestigtal appartementen. We richten ons in de eerste plaats op bewoners van een bestaande sociale huurwoning in de Cauterhoek die compacter willen gaan wonen in de eigen wijk, maar ook op mindervaliden, 65-plussers, alleenstaanden en kleine gezinnen.” Doordat er één bouwlaag werd geschrapt en er meer doorzicht moet komen op het gelijkvloers, zal er wel nog compacter moeten gebouwd worden. “En dat zal natuurlijk wel een effect hebben op de kostprijs”, vervolgt Cools. “Om dat op te vangen zullen we niet alleen sociale huur- maar ook koopwoningen bouwen.”