Sylvester Schatteman verovert zilver op wereldkampioenschap vegetarisch koken: “Stoofvlees vervangen door ragout van eekhoorntjesbrood” Kristof Pieters

15 oktober 2019

16u29 2 Bazel Hij werkt al in een sterrenrestaurant maar mag zich nu zelf ook een ster noemen. Sylvester Schatteman, souschef van het Hofke van Bazel, heeft zich gekroond tot vicewereldkampioen vegetarisch koken. Nooit eerder haalde een Belg het podium.

Schatteman (32) is al jaren de rechterhand van Kris Van Roy in het Hofke van Bazel. Het is ook daar dat hij de passie ontdekte voor het vegetarisch koken. De finalisten kregen de opdracht om een vegetarische invulling te geven aan een traditioneel gerecht uit eigen streek. “Ik heb met laten inspireren door stoofvlees met frieten”, vervolgt Sylvester. “Het stoofvlees heb ik vervangen door een ragout van eekhoorntjesbrood. Dit is een paddenstoel die ook bij ons groeit en een stevige beet heeft. De friet heb ik vervangen door een soort kroepoek van aardappel.”

Hij won naast zijn zilveren plak ook de prijs voor ‘beste visie en communicatie over vegetarisme en veganisme’. “Ik merk dat mensen steeds meer belangstelling tonen voor duurzaam gekweekte groenten. Waarom een banaan gebruiken met een grote ecologische voetafdruk als we hier zelf zo’n variëteit aan fruit hebben.”

Zelf heeft Sylvester vlees of vis nog niet volledig afgezworen. “Dat kan ook moeilijk want als souschef moet ik kunnen proeven wat ik aan de klanten serveer maar ik eet wel al veel minder vlees dan vroeger. Ik vraag me wel steeds vaker af of België misschien klaar is voor een eerste gastronomisch vegetarisch restaurant. Daarover heb ik later hopelijk meer nieuws.”