Subsidie van bijna half miljoen euro voor restauratie Schaliënhuis en klooster Kristof Pieters

28 juni 2019

11u17 9 Kruibeke Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft vlak voor zijn vertrek naar Europa nog een premie van 444.698 euro toegekend voor de restauratie van het Schaliënhuis en het klooster Onze-Lieve-Vrouw Visitatie in Kruibeke. De aanpalende school wil er kantoren en vergaderruimten onderbrengen.

De laatste zusters trokken twaalf jaar geleden de deur van het klooster achter zich dicht. De gebouwen zijn sinds 2008 eigendom geworden van de aanpalende Onze-Lieve-Vrouwschool. Het meest waardevolle is het Schaliënhuis dat dateert van 1635 en gebouwd werd door de toenmalige baljuw. In 1735 werd de kapel bijgebouwd in achttiende-eeuwse barokstijl. Later werd het klooster in zuidelijke richting uitgebreid.

“Het Schaliënhuis en het klooster Onze-Lieve-Vrouw Visitatie werden in 2011 beschermd als monument”, zegt Geert Bourgeois. “Beide worden gerestaureerd om daarna gebruikt te worden als kantoor– en vergaderruimte voor de school en de scholengemeenschap. Ook komen er sanitaire en technische installaties voor de school in het voormalige klooster.”