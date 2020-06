Studieruimte in Sint-Petruskerk: vooraf reserveren, extra tafels en looplijnen Kristof Pieters

02 juni 2020

10u37 0 Bazel Er is opnieuw een stille studieruimte beschikbaar in de Sint-Petruskerk in Bazel tijdens de examenperiode, maar studenten kunnen er wel enkel terecht op afspraak. Er zijn ook extra maatregelen genomen om de sociale afstand te garanderen.

Examens zorgen voor vele studenten voor heel wat stress. Het is dan ook erg belangrijk dat ze de kans krijgen om in een rustige omgeving te studeren. Daarom kunnen ze tijdens de blok- en examenperiode terecht in de Sint-Petruskerk in Bazel en dat tot en met vrijdag 26 juni. Studenten kunnen er wel enkel terecht op afspraak via studerenindekerk@gmail.com. De studieruimte is toegankelijk van maandag tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur, volgens beschikbaarheid. Er is permanent toezicht door een verantwoordelijke en er worden maximaal 8 studenten gelijktijdig toegestaan.

Er is extra ruimte gecreëerd tussen de tafels en er werden ook looplijnen aangebracht. Er is bij de ingang ook handgel voorzien en het is verplicht hiermee de handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan. Het sanitair en de koelkast zijn niet beschikbaar. Eigen drank meebrengen kan wel, maar eten in de studieruimte is verboden. Pauzeren kan het best in openlucht. Wie ziek is, wordt niet toegelaten tot de studieruimte, ook al heeft men gereserveerd.