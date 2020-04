Student maakt gezichtsmaskers met 3D-printer voor rusthuis Kristof Pieters

28 april 2020

15u21 2 Bazel Het Fonds9150 heeft 20 gezichtsmaskers geschonken aan het woonzorgcentrum Wissekerke in Bazel. De spatschermen werden gemaakt door Jules Lammens, een 21-jarige student en de zoon van een trouwe ambassadeur van het Fonds9150.

Hij maakte de kunststof beugels van de gezichtsmaskers met een 3D-printer. Daarin moet nadien enkel nog een plastic scherm worden geschoven. In het woonzorgcentrum Wissekerke werd de schenking dankbaar in ontvangst genomen. Het extra beschermingsmateriaal zal gebruikt worden om mensen in quarantaine te verzorgen.