Stropers slaan opnieuw toe in Polders van Kruibeke Kristof Pieters

30 september 2020

11u08 4 Kruibeke Het Agentschap Natuur en Bos vraagt wandelaars en fietsers in de Polders van Kruibeke uit te kijken naar verdacht gedrag dat kan wijzen op stroperij. Voor de tweede keer op een maand tijd werd daar een dode ree aangetroffen.

Het waren voorbijgangers die het karkas van de ree zagen liggen. Het was aanvankelijk niet duidelijk waaraan het dier was gestorven omdat aaseters eraan hadden gepeuzeld. Na onderzoek door de boswachter blijkt het echter toch te gaan om stroperij. Het dier bleek namelijk gefileerd te zijn. Volgens de boswachter werden de beste stukken vlees eruit gesneden.

Het is al het tweede geval van stroperij op een maand tijd. In augustus werd een gewonde reebok gevonden. Bij onderzoek door een dierenarts bleek dat het dier een schotwonde had veroorzaakt door een kogel met kaliber .22. Het dier was blijkbaar wel nog kunnen ontsnappen, maar liep een ruggengraatletsel op waardoor het moest worden ingeslapen.

Jacht is in Polders van Kruibeke nochtans strikt verboden. Het Agentschap Natuur en Bos heeft het toezicht al opgetrokken en vraagt om verdachte zaken onmiddellijk te melden. Omwonenden en bezoekers van de Polders van Kruibeke kunnen dit rechtstreeks doen bij de afdeling natuurinspectie via natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be of 0474 30 14 28 (buiten de kantooruren: 0499 94 93 77).