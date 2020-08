Stropers schieten op reebok in natuurgebied Polders van Kruibeke Kristof Pieters

25 augustus 2020

16u45 5 Kruibeke Afgelopen weekend werd een gewonde reebok gevonden in de Polders van Kruibeke. Medewerkers van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Brasschaat zijn het gewonde dier komen ophalen. Bij onderzoek door een dierenarts bleek dat het dier een schotwonde had. Jacht is in Polders van Kruibeke is nochtans strikt verboden.

Een vrijwilliger van Natuur en Bos vond de gewonde reebok zondag langs de ringdijk ter hoogte van de kooi, tussen de Blauwe Gaanweg en de Verkortingsdijk. Bij het onderzoek door een dierenarts in het VOC bleek het dier niets gebroken te hebben, wel waren er inwendige beschadigingen aan de ruggengraat zichtbaar. Deze werden veroorzaakt door een kogel met kaliber .22. Het ruggengraatletsel had wel als gevolg dat de reebok zijn achterpoten niet meer zou kunnen gebruiken. Daarom werd, in samenspraak met het VOC, beslist om het dier zachtjes te laten inslapen.

“Het gaat hier duidelijk om een geval van stroperij. In de Polders van Kruibeke is jacht niet toegelaten”, zegt boswachter Bram Vereecken. “Bovendien is een kaliber .22 absoluut niet geschikt voor de jacht op reebok. Het verwondt het dier, maar doodt het niet direct, met een lange lijdensweg als gevolg.”

Het Agentschap Natuur en Bos vraagt om verdachte zaken onmiddellijk te melden. Omwonenden en bezoekers van de Polders van Kruibeke kunnen dit rechtstreeks doen bij de afdeling natuurinspectie via natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be of 0474 30 14 28 (buiten de kantooruren: 0499 94 93 77)