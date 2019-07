Strengere regels voor gebruik voetbalplein na vandalisme: “Laatste kans en anders omheining rond de velden” Kristof Pieters

10 juli 2019

16u25 8 Kruibeke Jongeren mogen niet langer de voetbalpleinen gebruiken in het sportcentrum Kerkeputten. Reden is het aanhoudende vandalisme op het peperdure kunstgrasveld. Voorlopig blijft de sportzone vrij toegankelijk en mag men nog wel gaan shotten op het oefenveld. “Maar als er geen verbetering komt, zit er niks anders op dan een omheining te plaatsen”, zegt schepen van Sport Kamiel Van Gheem.

De overlast in de sportzone Kerkeputten is een jaarlijks terugkerend fenomeen, vooral in de zomer. Twee jaar geleden werd het sportcentrum zelfs enkele weken gesloten om die reden. Daarop kwam echter veel protest omdat hierdoor ook de Finse piste niet meer gebruikt kon worden. Nu heeft de gemeente nieuwe verbodsborden geplaatst. Daarop staat dat er schriftelijke toestemming nodig is van het college voor wie de voetbalpleinen wil gebruiken. “De enige uitzondering hierop is het oefenveld”, legt schepen van Sport Kamiel Van Gheem (N-VA) uit.

De gemeente krijgt veel klachten van voetbalclub Jong Vlaanderen, dat hoofdgebruiker is van de voetbalpleinen. “Ze moeten continu zwerfvuil opruimen en jongeren aanspreken op hun wangedrag”, legt Van Gheem uit. “Sinds drie jaar is het A-terrein voorzien van kunstgras maar de leverancier moet om de haverklap herstellingen uitvoeren. Er is schade toegebracht aan de grasmat met een mes en zelfs al een keer een kampvuurtje aangestoken. Er worden ook overal sigarettenpeuken teruggevonden en soms glasscherven. Vooral dat laatste kan zware gevolgen hebben als een speler een sliding maakt.”

Niet alleen jongeren uit eigen gemeente

Het verbod geldt niet alleen voor het A-terrein maar ook voor het andere veld dat nu opnieuw is ingezaaid. “Het oefenterrein blijft echter voor iedereen toegankelijk”, benadrukt de schepen. “Het is eveneens aangelegd in kunstgras en dus kan er onbeperkt op gevoetbald worden. We gaan nu afwachten of de oproep gehoor krijgt bij de jongeren. Het gaat trouwens niet alleen om jongeren uit eigen gemeente. Ze komen ook uit omliggende gemeenten zoals Beveren en zelfs uit Hoboken. Nergens anders kan men natuurlijk vrij gebruik maken van een kunstgrasveld. Wij sluiten onze sportzone niet af omdat we vinden dat de hele gemeenschap er moet kunnen van genieten. Door het aanhoudend vandalisme moeten we echter ingrijpen. Het kunstgrasveld kost 600.000 euro en kan in normale omstandigheden 15 jaar meegaan. Zoals de situatie nu is, zal de levensduur maar de helft zijn.”

Voorlopig kan iedereen nog vrij binnen in de sportzone maar als de problemen aanhouden, komt er een meer ingrijpende maatregel. “Dan gaan we een nieuwe omheining plaatsen rondom de voetbalvelden”, legt Van Gheem uit. “Ideaal is het niet want er komt dan een omheining binnen een omheining. Het is echter de enige manier om het oefenveld en de Finse piste toegankelijk te houden. Voorlopig wachten we nog even af want uiteraard is ook hieraan een flinke kostprijs verbonden. We hopen dat de verbodsborden voldoende effect zullen hebben.”