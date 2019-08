Straattheater en spectaculaire 3D-projecties tijdens Bazel Parkt Kristof Pieters

20 augustus 2019

18u52 0 Kruibeke Veel internationaal straattheater en muziek voor jong en oud tijdens de twaalfde editie van Bazel Parkt. De organiserend vzw kiest opnieuw voor de succesformule die vorig jaar 3.200 bezoekers naar het idyllische kasteelpark van Bazel bracht.

De organisatie programmeert op zaterdag 24 augustus vanaf 14 uur opnieuw heel wat straattheater. In totaal zullen zo’n zestien acts de affiche vullen. Circus Marcel zorgt voor een spectaculaire eindshow vol acrobatiek, trapeze en een wheel of death, begeleid met livemuziek. Ook het Italiaanse FourHands Circus zet een straffe trapeze en hoogte-act neer. Cie Charlie brengt zelfs een heuse boksring mee om hun humoristische show in te spelen. Verder zijn er ook verschillende mobiele acts in het park te bewonderen. De organisatie slaagde er met ‘Hemelvlucht’ ook in om een grote handgemaakte zweefmolen naar Bazel te halen. Een unieke oude kermisattractie op een unieke locatie.

Vanaf 18.30 uur gaat dit naadloos over in een muzikaal avondprogramma, met ook nog extra randanimatie op het festivalterrein. Met de Coldplay tributeband Coverplay en het bijzonder straffe Abbey Road (een Beatles tribute) trekken de organisatoren resoluut de kaart van herkenbaarheid en ambiance voor jong en oud tijdens het muzikale avondgebeuren. Daarnaast speelt ook de peetvader van de Vaderlandse rootsrock Walter Broes (vooral bekend door z’n vroeger werk met The Seatsniffers) met zijn begeleidingsband The Mercenaries. Lokale helden Sonic Bastardz mogen de muzikale feestelijkheden openen met een intieme, akoestische hommage aan hun grote idolen.

Verbazen doet Bazel Parkt tenslotte met een spectaculaire 3D-projectie op kasteel Wissekerke. Een project in samenwerking met vzw De Sleutels die eerder al een kerkprojectie deden in Bazel. De project zal plaatsvinden net voor de muzikale hoofdact rond de klok van 23 uur.

Bazel Parkt vindt plaats op zaterdag 24 augustus van 14 tot 2 uur. De toegangsprijs bedraagt amper 2 euro, kinderen onder de 12 jaar komen gratis mee. Alle info via http://www.bazelparkt.be.