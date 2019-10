Steve Waitt Band uit Seattle te gast in De Stroomtram en De Gulden Cop Kristof Pieters

16 oktober 2019

10u05 3 Kruibeke/Temse De Amerikaanse singersongwriter Steve Waitt komt, na tien passages in wijlen ’t Gildenhuis van Rupelmonde, voor het eerst met zijn band op donderdag 17 oktober in De Stoomtram (Kruibeke) én op vrijdag 18 oktober in De Gulden Cop (Temse).

Steve Waitt heeft een select groepje muzikanten rond zich verzameld waarmee hij voornamelijk in Duitsland aan het werk is, maar die hij toch ook voor enkele concerten meeneemt naar ons land.

Tien jaar geleden verliet Steve Waitt New Orleans om na vele omzwervingen in Brooklyn te belanden. Daar ontwikkelde hij zijn eigen mix van electronica, alt-folk en indie rock. Veelgelaagde muziek die vooral tekstueel gedreven wordt. En al blijft Waitt voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om zijn liedjes te brengen, toch blijven die steevast gedrenkt in blues, jazz en folk.

Op zijn herfsttournee stelt Steve zijn nieuwe cd ‘Another Day Blown Bright’ aan het publiek voor. Waitt is ook de producer van het album Santiago van de lokale helden van M.A.R.V.A., waarvan cafébaas Bert Deyaert de zanger en bezieler is. De kans is dus groot dat er een gastoptreden inzit.

In De Stoomtram start het concert om 20.30 uur, in De Gulden Cop kan men een dag later genieten om 21 uur van het optreden.