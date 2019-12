Sterrenrestaurant Hofke van Bazel krijgt broertje: dineren, vergaderen en overnachten in luxe in ‘Le Relais de Bazel’ Kristof Pieters

23 december 2019

17u44 0 Bazel Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voormalige notariswoning aan het Koningin Astridplein in Bazel. De gevel kreeg al een facelift maar daarachter vond pas echt een metamorfose plaats. De statige herenwoning wordt een unieke stek om te dineren, vergaderen en overnachten in stijl. Privacy is hierbij het codewoord. Achter het initiatief zit het team van sterrenrestaurant Hofke van Bazel.

Gina Miurin en Kris De Roy van Hofke van Bazel hadden eigenlijk geen plannen om een nieuwe zaak te beginnen. “Zoals wel vaker het geval is, speelt toeval een grote rol”, steekt Gina van wal. “Het huis van notaris Pien stond al drie jaar te koop. We zijn buren en kennen elkaar al 22 jaar. Hij contacteerde me op een dag met de vraag of wij echt geen interesse hadden in het pand aangezien de tuinen aan elkaar grenzen. Onze souschef Sylvester Schatteman, die nu boven het Hofke woont, is al een tijdje op zoek naar een eigen plek en daarom zijn we samen eens een kijkje gaan nemen. Bij het eerste bezoek was het eigenlijk meteen raak. Ik noem het een kleine kortsluiting in mijn hoofd. Ik zag meteen het potentieel. Sylvester heeft er dan wel geen woning aan overgehouden maar hij is wel mee in het project gestapt als partner.”

‘Le Relais de Bazel’ krijgt intussen stilaan maar zeker vorm. “Het concept is ‘private venue’, wat zoveel wil zeggen als dineren, vergaderen en overnachten in luxe en volledig privé. We richten ons zowel op zakenmensen die deals willen sluiten als bedrijven die aan teambuilding willen doen maar ook in familieverband kant men het geheel huren. De zakelijke klanten kunnen alleszins beschikken over bijzondere vergaderfaciliteiten. De productiviteit wordt namelijk mee bepaald door de setting. Na een intensieve vergadering moet er ook tijd worden gemaakt om tot rust te komen en hier is het perfecte decor. We zitten op één van de mooiste dorpspleinen van het land, vlakbij het kasteel Wissekerke en op een boogscheut van de Polders van Kruibeke en toch vlakbij de E17. Wie hier boekt gaan we dan zeker adviseren om de auto aan de kant te laten staan. Hier kan men even tot rust komen zonder files of stress.”

Privacy is het sleutelwoord. “In ons restaurant krijgen we regelmatig zakenmensen over de vloer die liever wat meer privacy willen hebben als ze een belangrijke deal willen sluiten. Met ‘Relais de Bazel’ spelen we in op die vraag. Aangezien alles draait rond onthaasten, is er ook de mogelijkheid om te overnachten. Op de bovenverdiepingen zijn er twee luxesuites en een loft met 360° view. En op het gelijkvloers is er een multifunctionele ruimte met een open keuken. De mis-en-place gebeurt in het Hofke maar de afwerking van de gerechten zal ter plaatse zijn. Je krijgt dus dezelfde kwaliteit als in het restaurant maar wel volledig privé. De bediening is op maat van de klant.”

Naast ‘private venue’ zal er in ‘Le Relais de Bazel’ in de toekomst ook plaats zijn voor kleinere projecten. Zowel chef Kris De Roy als souschef Sylvester Schatteman zullen er hun creatief ei kwijt kunnen op iets kleinere schaal. In totaal zullen er zo’n 30-tal couverts zijn. Schatteman wil er bijvoorbeeld eens uittesten of Vlaanderen klaar is voor vegetarisch eten op gastronomisch niveau. Hij kroonde zich dit jaar in het Italiaanse Turijn tot vicewereldkampioen vegetarisch koken. Ook chef De Roy zal er kunnen experimenteren met andere concepten.

De precieze opening van ‘Le Relais de Bazel’ ligt nog niet vast maar er wordt gemikt op september volgend jaar. Dit zal te volgen zijn op http://lerelaisdebazel.be/