Steek lokale handelaars hart onder de riem en koop een bon voor later Kristof Pieters

19 maart 2020

17u04 0 Kruibeke Handelaars worden tijdens deze coronacrisis zeer hard getroffen. Klanten moeten op hun beurt dan weer zoveel mogelijk binnen blijven en kunnen enkel uitkijken naar dat bezoekje aan hun favoriete bar, restaurant of winkel. Voor deze twee problemen hebben enkele creatieve geesten nu een oplossing gevonden met het platform ‘verBONden’.

“Wij brengen particulieren en ondernemers met elkaar in contact en zorgen ervoor dat men nu al een bon kan kopen voor later gebruik”, zegt René Vermeulen, één van de initiatiefnemers. “Zo geven we die ondernemers een broodnodig duwtje in de rug en kan het aftellen bij de klanten voor een later bezoek beginnen.”

Het idee voor het platform komt van enkele Kruibekenaars en medewerkers van het bedrijf Yondr. “Met een paar weken verplicht huisarrest voor de boeg, kijken we nu al massaal uit naar de toekomst. Afspreken met vrienden voor een party, een etentje op restaurant, pinten in de kroeg, enz. Maar wat als dat restaurant, die kroeg of winkel er niet meer zijn? De vaste kosten lopen onverbiddelijk door, aangekochte stock slaapt maar klanten moeten wegblijven. VerBONDen wil mensen helpen om dat etentje, café- of kappersbezoek alvast te kopen via, een BON die men na de lockdown kan verzilveren. Men geeft niet meer uit dan wat men binnen enkele weken zou doen, je doet het alleen wat vroeger en helpt de handelaar het hoofd boven water te houden.

Meer info: https://www.ver-bon-den.be