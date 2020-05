Standenbouwer Publi-Rent gaat zich noodgedwongen heroriënteren: “Van interieurinrichting tot plexischermen” Kristof Pieters

03 mei 2020

13u15 6 Kruibeke Morgen mogen bedrijven opnieuw de deuren openen als de veiligheid op de werkvloer gegarandeerd kan worden. Los daarvan moet natuurlijk wel het orderboekje gevuld zijn. Publi-Rent, gespecialiseerd in standenbouw en verhuur van feestmateriaal, vreest dat de impasse nog zeker tot het najaar zal duren. Het bedrijf gaat zich daarom heroriënteren. “We gaan ons meer toespitsen op interieurinrichting maar helpen ook handelaars uit de nood door plexischermen te plaatsen”, zegt zaakvoerder Viktor Pauwels.

Het personeel van Publi-Rent zit sinds de start van de coronacrisis werkloos thuis. Het bedrijf zag als één van de eerste dat de uitbraak van het virus voor woelige economische tijden zou zorgen. “We zijn vooral gespecialiseerd in standenbouw en werken voor bedrijven die deelnemen aan nationale en internationale beurzen”, legt Viktor Pauwels uit. “Nog voor de start van de lockdown zagen we de ene beurs na de andere geannuleerd worden. Het is een markt die wellicht pas als laatste terug zal opstarten. Bedrijven zijn nu niet bezig met het plannen van een deelname aan een beurs, ze hebben andere zorgen. In principe mogen we op 4 mei terug opstarten maar ik vrees dat het voor ons pas september of oktober zal worden. Het orderboekje is momenteel nog helemaal leeg.”

Ook het verhuur van feestmateriaal ligt logischerwijs volledig stil. “De enige troost die we hebben, is dat de hele sector getroffen is, niet alleen wij. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik vrees wel dat niet alle bedrijven in de evenementenbranche deze crisis gaan overleven.”

Profielen voor schermen

Bij Publi-Rent blijven ze daarom niet bij de pakken zitten. De expertise van standenbouw wil het bedrijf gebruiken om andere markten te verkennen. “We waren voor de coronacrisis al bezig met interieurinrichting maar dat stond op een laag pitje. We gaan die kaart noodgedwongen nu voluit moeten trekken”, zegt stichter Toon Pauwels. “We maken momenteel ook plexischermen voor handelaars. De winkels mogen binnen week heropenen en er is plots een grote nood aan schermen om kassa te beveiligen. We hebben een grote voorraad profielen van onze standenbouw. Die gebruiken we normaal voor het maken van vitrinekasten maar ze zijn ook perfect voor het maken van een plexischerm.”

Schaarste aan plexiglas

Het enige probleem is momenteel het plexiglas, zeg maar het nieuwe goud. “De vraag is zo groot dat leveranciers de bestellingen niet kunnen bijhouden”, vult Viktor aan. “Sommige kunnen pas tegen juni leveren. We hebben nu in Nederland een bestelling geplaatst en dan nog is het een week wachten. Het is net zoals bij de mondmaskers. In heel Europa is er dezelfde vraag en dan krijg je schaarste.”

Publi-Rent werkt daarom ook met veiligheidsglas. “Moeilijke problemen vragen creatieve oplossingen en dus experimenteren we met alle materiaal dat we nog in huis hebben”, lacht Toon.

Heroriënteren

Het bedrijf helpt handelaars uit de nood maar veel geld brengen de opdrachten natuurlijk niet in het laatje. “We zien het eerder als een service en een visitekaartje”, vult Viktor aan. “Nu gaat het om tijdelijke constructies maar het is de vraag wanneer we gaan terugkeren naar een normale situatie. Die tijdelijke schermen gaan dus wellicht een meer definitief karakter krijgen en winkels gaan zich moeten herinrichten. We gaan daarom niet afwachten om ons niet al te heroriënteren.”

Plexischermen kunnen besteld worden via contact vik@publi-rent.be, zolang de voorraad strekt.