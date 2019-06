Ssst… hier studeert men! Sint-Petruskerk wordt tijdelijk studieruimte voor Kruibeekse jeugd Kristof Pieters

04 juni 2019

16u29 4 Kruibeke Op vraag van de jeugdraad heeft ook Kruibeke voortaan een openbare studieruimte voor blokkende studenten. In een originele locatie dan nog wel. De kerkfabriek heeft namelijk de Sint-Petruskerk ter beschikking gesteld. Er werden tafels en stoelen geplaatst en ook het wifi-netwerk werd versterkt. De studenten hebben zelfs een koelkast.

Juni is voor studenten de drukste maand van het jaar. Het is de maand van examens, taken, opdrachten en stress. “Daarom is het belangrijk dat elke student een plekje vindt om rustig te kunnen werken”, zegt schepen van Jeugd Kris Smet (CD&V). “Voor velen is dit thuis aan een bureau, maar dat is niet voor iedereen het geval. Sommige studenten zoeken het liever elders en trekken bijvoorbeeld naar de bibliotheken in Antwerpen. Die zijn vaak overvol en bovendien verliezen studenten een hoop tijd door de verplaatsing.” Daarom vroeg de Kruibeekse jeugd een studieplek in Kruibeke in te richten. “De jeugdraad had me die vraag gesteld en toevallig had ik de dag erna een vergadering met de kerkfabrieken. De kerkfabriek van Bazel was meteen voor mijn idee gewonnen en vond dit zelfs een ideaal voorbeeld van medegebruik. Ik heb alleen maar lof voor hun medewerking. We hebben gekozen voor de kerk van Bazel omdat die het meest centraal ligt en ook het meest comfort biedt. Er was al wifi in de kerk, maar het netwerk was iets te zwak. De kerkfabriek heeft het meteen laten aanpassen.”

Koelkast

Ook aan de versterking van de innerlijke mens is gedacht, want voor een optimale concentratie moet je als student voldoende eten en drinken. De kerkfabriek heeft daarom een koelkast geplaatst waar studenten hun eten en drinken koel kunnen houden. Er staan uiteraard ook tafels en stoelen ter beschikking, die nog kunnen uitgebreid worden als er genoeg interesse komt van de jeugd. “Op de eerste dag waren er al tien ijverige studenten aanwezig”, gaat Smet verder. “Fijn om te zien dat het initiatief aanslaat. De reacties zijn positief. De kerk is namelijk een koele en rustige omgeving en dus ideaal als studieruimte.”

Voordelen

“Ik ben actief in de jeugdraad en was daarom meteen op de hoogte”, vertelt Eline Van Hunsel (19), die studeert voor leerkracht lager onderwijs. “Nu zijn er vooral studenten die ook in jeugdverenigingen actief zijn, maar vermoedelijk zal het aantal de volgende dagen nog stijgen. Zelf studeer ik liever in groep, want thuis ben ik te snel afgeleid. Door samen te studeren, moedig je elkaar ook aan en hou je het langer vol. Een kerk is natuurlijk een wel erg aparte locatie om te studeren, maar eigenlijk is het ideaal. Het is hier stil en lekker koel.”

Studenten kunnen nog tot 28 juni gratis in de Sint-Petruskerk terecht om te studeren, van maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 18 uur (behalve wanneer er een plechtigheid is).