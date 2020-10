Speelbos in bufferzone tussen ringdijk en Duc d’O Kristof Pieters

11u28 0 Kruibeke De gemeente Kruibeke gaat het beheer overnemen van een aantal percelen grond van de Vlaamse Waterweg. Het gaat om zo’n 52 ha in de bufferzone naast de ringdijk van de Polders van Kruibeke. In de zone achter het voormalige Duc d’O wordt een speelbos gepland.

De voorbije vier jaar werden al een aantal gronden in het buffergebied overgedragen aan de gemeente zoals de zone tussen het KLJ-gebouw en de Scheldelei. Met de nieuwe overeenkomst komen hier een groot aantal stukken grond bij. De bufferzone is voor de Vlaamse Waterweg van weinig nut maar voor recreatie kunnen ze wel dienen. Zo zijn er intussen al twee hondenweiden gerealiseerd.

Het grootste perceel dat wordt overgedragen is nu het bos langs de trage weg Trammeland, goed voor 13 ha. “Het bos grenst aan Duc d’O waar we in de toekomst ons administratief centrum gaan onderbrengen”, legt schepen Filip Vercauteren (CD&V) uit. “Het lijkt ons een opportuniteit om daar een groene recreatiezone realiseren voor onze inwoners. Natuurlijk is er al veel groen in het aanpalende natuurgebied maar in de bufferzone zal er meer mogelijk zijn op vlak van recreatie zoals picknickbanken en een speelbos voor de jeugd. In het kader van ons klimaatplan willen we ook inzetten op bebossing. Het bestaande bos zal daarom nog uitgebreid worden. Het is ook perfect bereikbaar via de Trammeland voor fietsers en voetgangers en wie toch met de auto komt, vindt voldoende parking aan het nieuwe gemeentehuis.”